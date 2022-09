Chris Kaba: Aucune arme à feu n’a été trouvée sur les lieux d’une rare fusillade policière mortelle en Angleterre, selon un chien de garde

Londres

Aucune arme à feu n’a été trouvée sur les lieux où un homme noir a été abattu par la police dans le sud de Londres cette semaine, selon un bureau de surveillance enquêtant sur les rares tirs mortels de la police en Angleterre.

Chris Kaba, 24 ans, est décédé après avoir été abattu à la suite d’une poursuite en voiture de la police métropolitaine à Streatham Hill lundi soir, a annoncé mercredi l’Office indépendant pour la conduite de la police (IOPC) dans un communiqué.

La police armée a tenté d’arrêter le véhicule dans lequel se trouvait Kaba après qu’une caméra de reconnaissance automatique de plaque d’immatriculation ait indiqué que le véhicule était lié à un précédent incident avec des armes à feu, a indiqué le FIPOL.

Vers 22 h (17 h HE), alors que des policiers armés tentaient d’arrêter le véhicule, un policier a tiré un seul coup de feu. Les agents sur les lieux ont administré la RCR tandis qu’un soutien supplémentaire du service d’ambulance de Londres et de l’ambulance aérienne de Londres a également été appelé, ajoute l’IOPC. Kaba est décédé à l’hôpital lundi soir.

L’IOPC, le chien de garde de la police pour l’Angleterre et le Pays de Galles, a déclaré avoir fouillé les lieux et la zone locale mardi soir, après quoi aucune arme à feu non délivrée par la police n’a été trouvée.

Kaba, un rappeur britannique, devait devenir père, a rapporté l’agence PA Media. La famille de Kaba a appelé à une enquête pour homicide, selon un communiqué publié par INQUEST, une organisation caritative qui fournit des informations et un soutien aux familles touchées par des décès liés à l’État.

« Nous sommes dévastés ; nous avons besoin de réponses et nous avons besoin de responsabilité. Nous craignons que si Chris n’avait pas été noir, il aurait été arrêté lundi soir et n’aurait pas eu la vie écourtée », indique le communiqué de la famille.

Il y aura un examen médico-légal détaillé du véhicule que Kaba conduisait et de certains des véhicules de police impliqués, a indiqué le FIPOL. Le bureau examinera également les vidéos des caméras portées sur le corps et les vidéos des véhicules de police, a-t-il déclaré.

“Nous reconnaissons que la communauté s’inquiète à la suite de cet incident et nous apprécions que des questions subsisteront sur la façon dont M. Kaba a tragiquement fini par être abattu suite à une tentative d’arrêt de véhicule”, a déclaré le directeur régional Sal Naseem dans le communiqué du FIPOL.

“Cette enquête est de nature complexe et il existe une grande quantité de preuves que nos enquêteurs continuent de rassembler et d’examiner”, a ajouté Naseem.

Le commandant de la police métropolitaine, Alexis Boon, a déclaré mercredi dans un communiqué: “Je voudrais exprimer mes sincères condoléances à la famille et aux amis de l’homme décédé et je reconnais l’impact dévastateur et durable que cet incident tragique aura sur eux.”

Boon a déclaré qu’il comprenait que l’incident était « extrêmement préoccupant », ajoutant que la force « coopère pleinement » avec le FIPOL.

Les fusillades policières mortelles au Royaume-Uni sont très rares.

Selon les données rassemblées par INQUEST, il y a eu deux fusillades mortelles par la police en Angleterre et au Pays de Galles en 2021 et trois en 2020. Les statistiques sur la criminalité pour l’Écosse et l’Irlande du Nord sont généralement collectées séparément.

Deborah Coles, la directrice d’INQUEST, a déclaré mercredi dans un communiqué: «Lorsque la police tue, elle doit être tenue responsable devant l’État de droit. INQUEST soutient pleinement l’appel de la famille pour qu’il s’agisse d’une enquête criminelle dès le départ. Il est essentiel que l’usage mortel de la force par la police soit examiné avec ce niveau d’examen minutieux.

«Il y a à juste titre de la colère et de la frustration envers un autre homme noir dont la vie a été écourtée après l’utilisation de la force meurtrière par la police. Trop souvent, nous assistons à la désinformation et à la diabolisation de ceux qui meurent. Nous espérons que cela ne se reproduira pas ici, alors que la famille et les amis pleurent la perte d’un être cher.