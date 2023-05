Chris Jurasek nommé nouveau directeur général de Chelsea

Chelsea a annoncé mardi la nomination de Chris Jurasek au poste de directeur général, le président des affaires Tom Glick étant sur le point de quitter le club après moins d’un an.

Après une modeste 12e place en Premier League lors de la première saison de Clearlake Capital en tant que propriétaire, Chelsea a nommé Mauricio Pochettino comme nouveau manager lundi, l’équipe londonienne cherchant à revenir aux triomphes anglais et européens qu’elle a connus sous le règne de Roman Abramovich à Stamford Bridge. .

Jurasek, cadre du groupe Clearlake du copropriétaire américain Todd Boehly, supervisera tous les domaines d’activité de Chelsea et rendra compte au conseil d’administration aux côtés des co-directeurs sportifs Laurence Stewart et Paul Winstanley.

« Je suis ravi de rejoindre Chelsea, un club qui est aimé et suivi dans le monde entier », a déclaré Jurasek dans un communiqué. « Je suis extrêmement fier de le mener dans le prochain chapitre de sa riche histoire.

« Nous avons d’énormes opportunités de grandir sur et en dehors du terrain et d’engager nos fans exceptionnels à la fois à Londres et partout où ils nous soutiennent. »

Behdad Eghbali et Jose E Feliciano, co-propriétaires, ont déclaré : « Les compétences et l’expertise de Chris nous aideront à faire avancer le club dans tous les domaines, en particulier en soutenant nos plans à long terme pour Chelsea.

L’ancien cadre de Manchester City, Glick, partira, n’ayant été nommé qu’en juillet dernier.

Plus tôt ce mois-ci, le Guardian a rapporté que Chelsea avait engagé un cabinet d’avocats pour évaluer si Glick avait agi de manière appropriée lorsqu’il avait dit à une agente que ses plaintes concernant le comportement d’un dirigeant du club ne l’intéressaient pas et n’étaient pas pertinentes pour son travail.

