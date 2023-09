Chris Jones et les Chiefs acceptent un nouveau contrat d’un an pour mettre fin à la résistance

Chris Jones » La résistance est terminée.

Le plaqueur défensif vedette a accepté un nouvel accord d’un an avec le Chefs le équipe annoncée le lundi. Les termes de l’accord sont actuellement inconnus.

« Chris est un joueur d’élite dans cette ligue et au cours des sept dernières années, il est vraiment devenu un leader dans notre équipe », a déclaré le directeur général. Brett Veach a déclaré sur le site Web de l’équipe. « Il a joué un rôle déterminant dans notre succès et dans nos courses au championnat du Super Bowl et c’était une priorité pour nous de le garder dans l’uniforme des Chiefs. J’aimerais remercier Chris et ses représentants, Michael et Jason Katz, pour leur désir et leur patience d’obtenir » Ceci est fait. Grâce à ce processus, deux choses étaient évidentes : Chris voulait devenir chef et les frères Katz travaillaient avec diligence en son nom. «

Avec l’accord, Jones reviendra chez les Chiefs après avoir tenu toute l’intersaison et le camp d’entraînement avant de rater leur défaite de la semaine 1 contre les Lions de Détroit. Jones ne s’est pas présenté à l’équipe car il espérait recevoir un nouveau contrat. Il entamait la dernière saison d’un contrat de quatre ans d’une valeur de 80 millions de dollars qu’il avait signé avant la saison 2020. Avant sa prolongation, Jones était le huitième joueur de ligne défensive intérieure le mieux payé sur une base annuelle en raison de cet accord, par Spotrac .

En règle générale, Jones a été condamné à une amende de 50 000 $ pour chaque jour où il ne s’est pas présenté aux Chiefs, accumulant au moins 2 millions de dollars d’amende avant lundi.

Jones, qui a eu 29 ans en juillet, a été une force clé dans la défense des Chiefs alors que l’équipe a accédé au statut de prétendant constant au cours des cinq dernières années. Il a été nommé All-Pro quatre fois au cours de cette période et vient sans doute de terminer une année de carrière. Il a égalé son sommet en carrière en sacs (15,5) tout en affichant un sommet en carrière de 44 plaqués combinés et deux échappés forcés pour terminer à la troisième place du vote du joueur défensif de l’année.

De plus, Jones a intensifié ses efforts en séries éliminatoires. Il a enregistré les deux premiers sacs de sa carrière en séries éliminatoires en 2022, enregistrant les deux lors de la victoire spectaculaire des Chiefs dans le match de championnat de l’AFC contre le Bengals de Cincinnati . Il a enregistré trois plaqués au total lors de la victoire des Chiefs au Super Bowl LVII contre les Eagles de Philadelphie peu de temps après, ce qui était le deuxième titre de Kansas City au cours des quatre dernières années.

Jones a été repêché par les Chiefs au deuxième tour du repêchage de 2016. Il a enregistré 8,5 sacs au cours de ses deux premières saisons avant d’afficher 15,5 sacs en 2018.

