Chris Jericho parle d’être la mariée dans “The Masked Singer” (exclusif) – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : RENARD

La mariée a été démasquée lors de l’épisode du 16 novembre de Le chanteur masquéet la célébrité sous le masque était probablement celle à laquelle vous vous attendiez le moins : le célèbre lutteur Chris Jericho. Il avait les panélistes perplexes quant à son identité, et c’est exactement ce que Chris voulait. HollywoodLa Vie a parlé EXCLUSIVEMENT avec Chris qui a révélé pourquoi la mariée était le masque parfait pour lui.

Plus d’actualités sur “Le chanteur masqué”:

« Je voulais faire quelque chose auquel les gens ne s’attendaient pas. Je déteste toujours le stéréotype du lutteur qui doit être un barbare ou un chef de guerre ou quelque chose comme ça », a déclaré Chris. “Alors j’étais en train de penser, et si je suggérais comme une fée Clochette ou quelque chose comme ça ? Ils ont dit qu’ils avaient quelque chose dans le même sens. C’est la Mariée. J’étais dedans. C’est fait. En 3 secondes, c’est exactement ce que je veux faire. Quelque chose auquel vous ne vous attendriez pas.

Il a ajouté: “Je voulais vraiment me pencher sur l’idée de tromper les gens sur qui je suis vraiment. C’est mon objectif numéro un. Je ne voulais pas que quiconque sache qui je suis, alors que puis-je faire pour que cela se produise ? Que diriez-vous de porter une robe de mariée comme un dinosaure rose géant ? Super. Quoi d’autre? Utiliser un accent anglais ? Super. Permettez-moi d’essayer cela aussi. Laissez-moi chanter une chanson qui n’est pas du hard rock, des choses que les gens ne s’attendraient pas à ce que Chris Jericho fasse étaient la raison exacte pour laquelle.

Le costume de la mariée était élaboré de la tête aux pieds. Du costume de dinosaure à la robe de mariée, Chris a tout mis en œuvre en tant que jeune mariée dinosaure. Chris a admis que son costume était “unique en ce sens qu’il encapsulait tout. Je ne sais pas si quelqu’un d’autre en avait vraiment un comme ça. Je suppose que s’il y avait un incendie dans le studio et que tout le monde sortait, je serais foutu. Je ne pouvais pas m’en sortir moi-même. Vous êtes en fait dans ce.”

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





Le lutteur a admis que les premières fois où il a enfilé le costume de la mariée, il faisait “super chaud parce qu’il n’y avait pas de ventilation, ils ont donc dû percer des trous. Ensuite, j’ai eu un ventilateur portable à porter autour du cou que je ne peux allumer que lorsque vous ne chantez pas, car si vous le portez lorsque vous chantez, il est capté par le micro.

Pour sa performance dans Comedy Roast Night, Chris s’est déhanché pour Billy Idol’s “Mariage blanc.” Même s’il a été deviné comme concurrent à quelques reprises, aucun des panélistes n’a deviné Chris comme la mariée. Malgré son élimination, la Mariée restera comme l’un des Le chanteur masqué concurrents les plus mémorables.

Lien connexe Lié: ‘The Masked Singer’ révélé: une double élimination révèle les identités d’Armadillo et de Miss Teddy

“Je pense qu’être le leader d’un groupe de rock and roll et aussi un lutteur, chaque fois que vous avez une foule en direct, vous voulez travailler avec la foule”, a déclaré Chris. Et c’est exactement ce qu’il a fait. Le chanteur masqué diffusé le mercredi sur FOX.