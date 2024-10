Chris Jericho d’AEW aborde un retour potentiel à la WWE

AEW, WWE



La star de l’AEW, Chris Jericho, a évoqué un retour potentiel à la WWE, six ans après son dernier match dans l’entreprise.

Après une carrière digne du Temple de la renommée à la WWE, Chris Jericho a rejoint AEW dès la création de la société en 2019, devenant ainsi le premier champion du monde AEW et continuant d’être un incontournable à la télévision au cours des cinq années qui ont suivi.

Cependant, étant donné son association de près de deux décennies avec la WWE, de nombreux fans se sont souvent demandé si Jericho pourrait revenir dans l’entreprise avant la fin de sa carrière.

Parler à Nation de la bande dessinéeJericho a évoqué un retour potentiel à la WWE maintenant que Vince McMahon n’était plus aux commandes, ce à quoi il a répondu :

« Je veux dire, j’ai aimé travailler là-bas dans le passé, et je pourrais probablement y travailler aussi à l’avenir, alors nous verrons. Pour moi, les affaires sont les affaires. Mais j’aime travailler avec AEW, j’apprécie tout ce que nous avons accompli depuis le premier jour, surtout maintenant avec le nouvel accord TV.

« Nous avons fait ce que nous avions prévu de faire, c’est-à-dire changer le cours de l’histoire de la lutte, et Tony (Khan) et moi et nous tous avons fait cela, donc c’est une sorte de va-et-vient plutôt cool à tous ceux qui l’ont fait. Je ne pense pas que nous puissions le faire.

Jericho a poursuivi, exprimant son bonheur actuel au sein d’AEW et le fait qu’il ne voit pas beaucoup de raisons de quitter l’entreprise, en particulier après la signature de leur nouvel accord de droits TV avec WBD :

«Maintenant, en voyant ce contrat télévisé, avec le montant d’argent que nous avons obtenu, c’est comme si nous étions en route, mec.

« Nous n’allons nulle part. Il n’y a donc vraiment aucune raison pour moi d’aller ailleurs pour le moment. J’aime travailler pour la famille Khan et j’aime travailler pour AEW, donc je suis heureux.

Après sa défaite contre Mark Briscoe à AEW WrestleDream, Jericho est prêt pour une grande revanche avec le champion du monde ROH sur Dynamite de ce mercredi dans sa quête pour devenir la « Nueve » – neuf fois champion du monde.

Les deux hommes disputeront le match selon la stipulation Ladder War, une stipulation rendue célèbre par The Briscoes en ROH.

