Chris Jericho contre Orange Cassidy, Young Bucks et Ricochet

All Elite Wrestling a livré un spectacle plein d’action avec l’épisode du 18 septembre d’AEW Dynamite.

Parmi les autres matchs, Chris Jericho a affronté Orange Cassidy. De plus, les Young Bucks et Kazuchika Okada ont affronté Will Ospreay, Kyle Fletcher et Konosuke Takeshita.

Les résultats sont les suivants :

Résultats de l’AEW Dynamite

Jon Moxley et Darby Allin sont tous deux montrés en train de regarder dans les coulisses.

Orange Cassidy (avec Mark Briscoe et Kyle O’Reilly) contre Chris Jericho (avec Big Bill et Bryan Keith)

Les six hommes commencent à se battre immédiatement. Jericho et Cassidy sont laissés seuls. Cassidy plonge sur Bill et Keith au bord du ring. Briscoe met tout le monde hors jeu avec un plongeon. Cassidy perce Jericho avec un Orange Punch. Il plonge sur Cassidy au bord du ring. Jericho et Cassidy se battent au bord du ring. De retour sur le ring, Cassidy s’éclabousse sur Jericho avec un compte de deux. Jericho attrape Cassidy et le met dans les murs. Il frappe Cassidy avec un running powerslam.

Cassidy se ressaisit, mais Jericho le fait tomber du tablier et le fait tomber au sol. Jericho envoie Cassidy contre la barricade. Jericho et Cassidy échangent des coups. Un Lionsault permet à Jericho de faire un compte de deux. Cassidy porte un Stun-dog Millionaire et frappe Jericho avec un Michinoku Driver. Jericho attrape Cassidy qui plonge et l’envoie s’écraser contre la barricade. Jericho envoie Cassidy à travers une table au bord du ring.

De retour sur le ring, Jericho et Cassidy continuent de se battre. Les deux hommes sont au sol après un clothesline. Ils continuent à échanger des coups. Cassidy prend le dessus, mais Jericho porte un clothesline.

Cassidy se ressaisit à nouveau. Jericho le coince à nouveau dans les murs. Big Bill intervient et frappe Cassidy. O’Reilly fait le sauvetage et se bat avec Big Bill. Cassidy fait un roll up sur Jericho pour un compte de deux. Jericho porte un Death Valley Driver. Cassidy fait tomber Jericho avec un DDT. Il frappe Jericho avec un DDT. Cassidy obtient un compte de deux avec un autre DDT. Jericho porte un Codebreaker. Cassidy frappe à nouveau Jericho. Bryan Keith court, mais Mark Briscoe se bat avec lui. Cassidy prend un roll up de pièces de Jericho et porte un Orange Punch pour la victoire.

Gagnante : Orange Cassidy

Dans les coulisses, PAC appelle Wheeler Yuta, lui disant qu’il est temps de venir travailler car ils ont un match pour le titre la semaine prochaine. Claudio Castagnoli dit qu’il n’est pas en colère, il est juste déçu. Il dit à Yuta de se présenter la semaine prochaine. Jon Moxley dit qu’il croit que Yuta a la force de faire ce qu’il veut, mais il est libre de partir. Il dit que Yuta a une obligation envers le bien commun.

Wheeler Yuta est interviewé et il dit que c’est beaucoup à gérer, mais il a travaillé toute sa carrière pour avoir une opportunité. Il dit que si Bryan Danielson lui a appris quelque chose, c’est qu’on ne change pas qui on est juste parce que ceux qui nous entourent changent. Yuta dit qu’il défendra les titres en trio la semaine prochaine.

CROCHET en action

HOOK contre JD Ink

Roderick Strong rejoint l’équipe de commentateurs. HOOK fait tomber Ink avec un coup dur et lui fait un suplex. Il continue de dominer l’action et fait taper Ink sur le Redrum.

Gagnant : HOOK

HOOK regarde Roderick Strong à la table des commentaires.

Dans les coulisses, Private Party semble accepter le défi pour les titres en trios la semaine prochaine.

Christian Cage et The Partiarchy sont interviewés et Cage est interrogé sur son combat pour le titre mondial. Cage dit que Nick Wayne participera à AEW Rampage et que ce sera le début de sa route vers la gloire. Il dit qu’il veut remporter l’or en même temps que Wayne. Kip Sabian l’interrompt et Cage le confronte. Il menace de mettre Sabian dans la boue avec son père.

Mariah May et Serena Deeb font équipe

Mariah May et Serena Deeb contre Yuka Sakazaki et la reine Aminata

Deeb et Sakazaki commencent le combat et se testent mutuellement. Ils échangent des tentatives de tombé et ils sont à égalité. Sakazaki perce Deeb avec un coup de pied. Aminata intervient et fait équipe avec Deeb et Yuka. Deeb frappe Aminata avec un Dragon Screw dans les cordes. May intervient et met Aminata au sol. Elle contrôle l’action. Deeb et May travaillent ensemble pour maintenir l’avantage. Aminata se rattrape et fait le relais à Sakazaki.

Sakazaki lance une salve d’attaques. May la balance avec un German suplex. Deeb fait tomber Aminata avec un German suplex. Sakazaki frappe Deeb. Elle plonge sur tout le monde au bord du ring. Sakazaki porte un springboard splash et May brise le tombé en la frappant avec le titre. L’arbitre sonne la cloche.

Gagnants par disqualification : Yuka Sakazaki et Queen Aminata

May bat Sakazaki avec le titre. May se tient debout.

Mina Shirakawa répond à Mariah May en disant qu’elle ne sait pas si elle aime la personne qu’elle est devenue. Elle dit qu’elle veut Mariah May dans son cœur, et si elle veut célébrer, alors Mina viendra.

L’équipe de diffusion discute de AEW Dynamite: Grand Slam et déclare que l’état de santé de Bryan Danielson est incertain. Un package vidéo met en lumière l’histoire de Nigel McGuinness avec Bryan Danielson.

Segment sur le ring : Jon Moxley

Jon Moxley, Claudio Castagnoli, PAC et Marina Shafir arrivent sur le ring à travers la foule. Private Party attaque Moxley, Castagnoli et PAC, et ils se bagarrent. Moxley et son groupe prennent le contrôle. Castagnoli frappe Marq Quen avec un choke-breaker. Shafir rejoint l’attaque, et la faction continue de tabasser Private Party. Komander arrive et se bat contre Castagnoli. Castagnoli lui assène un uppercut. Moxley sort une boîte à outils.

Moxley dit qu’il pourrait mettre un terme à la carrière de Private Party, mais il ne le fera pas. Il dit que Private Party est dans la même situation qu’il y a cinq ans. Il dit qu’il va leur donner un obstacle à surmonter. Moxley écrase la main de Kassidy avec un marteau.

Darby Allin sauve Moxley qui quitte le ring et Allin dit qu’il va le percuter. Allin jure de devenir le prochain champion du monde de l’AEW.

Un package vidéo met en lumière le récent parcours de Jack Perry en tant que champion TNT.

Ricochet combat la bête Mortos

Ricochet contre la bête Mortos

Ricochet se bat contre Mortos. Mortos le pousse dans un coin et le domine. Ricochet échappe à Mortos, l’envoie à l’extérieur et plonge sur lui. Ils échangent des contres rapides et le match est dans l’impasse. Ricochet plonge sur Mortos mais se fait attraper et plaquer sur le tablier. De retour sur le ring, Mortos met Ricochet au sol. Ricochet se rattrape, mais Mortos lui porte un pop-up Samoan drop. Ricochet se fait secouer par un coup de tête. Il envoie Mortos par-dessus les cordes. Ricochet plonge sur Mortos au bord du ring et les deux hommes sont au sol après un Code Red au sol.

Mortos frappe Ricochet du haut de la corde.

Ricochet en profite pour faire une bombe crucifix et un coup de hache. Il porte le Vertigo pour la victoire.

Gagnant : Ricochet

Un package vidéo met en évidence la victoire de Hangman Page sur Swerve Strickland à AEW All Out.

Le bourreau Adam Page parle

Segment sur le ring : « Hangman » Adam Page

On demande à Page de parler de sa victoire contre Swerve Strickland et de son avertissement à tous ceux qui ont soutenu Swerve. Il dit qu’il savait qu’un jour viendrait où Strickland serait parti, et qu’il savait que beaucoup d’autres devraient payer pour avoir soutenu Strickland. Il cible les fans qui encouragent Strickland mais dit que quelqu’un d’autre a soutenu Swerve. Il se retourne contre Tony Schiavone et lui parle, mais Jeff Jarrett sort.

Jarrett tente de se battre avec Page, mais Hangman prend le contrôle et commence à l’attaquer. Les autorités les retiennent, mais Jarrett attaque à nouveau Page jusqu’à ce qu’ils soient à nouveau séparés. Jarrett dit qu’il veut tabasser Page et jure de lui botter le cul.

Ricochet est interrogé sur sa victoire, mais Will Ospreay l’interrompt. Ricochet dit qu’il a remporté des victoires, tout comme Ospreay l’a dit. Il dit que tout le monde semble s’inquiéter pour lui, pas pour Ospreay. Ricochet dit qu’il affrontera Ospreay pour le titre le 2 octobre. Il dit à Ospreay qu’il le verra bientôt et l’appelle « petit frère ».

Will Ospreay affronte les Young Bucks en trio

Will Ospreay, Kyle Fletcher et Konosuke Takeshita contre les Young Bucks (Matthew et Nicholas Jackson) et Kazuchika Okada

Fletcher et Nicholas commencent le match et se testent mutuellement. Ospreay et Fletcher le doublent. Okada entre en jeu et affronte Okada. Ils se bloquent et se testent mutuellement. Takeshita entre en jeu lui-même. L’Elite prend le contrôle, mais Ospreay et ses coéquipiers se jettent sur eux.

Les Young Bucks isolent Ospreay et le mettent au sol. Ospreay se ressaisit et fait le relais à Fletcher, qui dégage la maison avec une rafale d’attaques. Okada intervient et prend le contrôle, mais Fletcher le frappe. Takeshita intervient et prend le dessus avec un clothesline et un Brainbuster. Les Young Bucks font tomber Ospreay et Fletcher du tablier. Fletcher, Ospreay et Takeshita se ressaisissent. Les corps volent alors que le match se termine dans le chaos. Okada fait tomber Takeshita avec un neckbreaker.

Les Young Bucks mettent Takeshita au sol. Takeshita se rallie et fait le relais à Ospreay, qui lance une rafale d’attaque. Les Young Bucks portent un superkick sur Ospreay. Ils se liguent contre lui, mais Fletcher leur porte le combat. Ospreay obtient un compte de deux après un spinebuster. Okada fait tomber Fletcher avec un flapjack et un dropkick sur Takeshita. Takeshita le frappe avec un Blue Thunder Bomb. Il plonge sur Okada au bord du ring. Fletcher frappe une pierre tombale. Ospreay porte le Hidden Blade sur Nicholas. Ospreay et Fletcher font le tombé sur Matthew pour la victoire.

Gagnants : Will Ospreay, Kyle Fletcher et Konosuke Takeshita

Don Callis célèbre avec Will Ospreay, Kyle Fletcher et Konosuke Takeshita.