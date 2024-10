CHRIS JERICHO à l’occasion du 25ème anniversaire de FOZZY : « Il faut vraiment donner et recevoir quand on est dans un groupe »

Dans une nouvelle interview avec Jacksonville, en Floride Nouvelles de la Première Côte, FOZZY leader Chris Jéricho a parlé de la tournée du 25e anniversaire du groupe, qui a débuté jeudi soir (3 octobre) au Madlife à Woodstock, en Géorgie. Il a dit (tel que transcrit par BLABBERMOUTH.NET): « C’est notre 25e anniversaire, et c’est une fête rock and roll, mec. Cela a été un grand quart de siècle, et nous voilà maintenant avec huit succès radio dans le Top 10 et un disque d’or et tous les trucs amusants qui vont avec. » avec ça. Donc nous venons de commencer la tournée hier soir à Atlanta et nous sommes ici à Jacksonville, donc ça va être génial. «

On lui a demandé comment FOZZY a réussi à rester un groupe pendant 25 ans, Chris a déclaré : « Vous devez vraiment donner et recevoir quand vous êtes dans un groupe, et vous devez en quelque sorte faire ce que vous faites de mieux et laisser vos partenaires faire ce qu’ils font de mieux. C’est comme faire partie d’une équipe. Et si vous obtenez sur les nerfs de chacun, vous allez simplement vous asseoir à l’arrière du bus ou vous promener quelque part ou quoi que ce soit. Mais c’est vraiment, à ce moment-là, c’est un travail d’équipe très cohérent et symbiotique. ça se passe très bien, mec. Donc nous avons eu beaucoup de – nous sommes très chanceux de pouvoir faire le tour du monde en jouant du rock and roll, donc vous ne pouvez vraiment pas trop vous plaindre de ça.

FOZZYLa tournée du 25e anniversaire se déroulera jusqu’au 21 octobre à Cleveland, Ohio. Le soutien pendant la tournée vient de L’AFFAIRE NOCTURNE et FERMETURE.

FOZZYle dernier single autonome de, « Mettre en lumière »est sorti en octobre dernier via Madison Records/Le verger. La piste était dirigée par FOZZYle producteur de longue date Johnny Andrews (PROLONGATION DE TROIS JOURS, TOUT CE QUI RESTE, TEMPÊTE HALE) et affiné sonorement par le mixeur Jacob Hanson (VOLBEAT, AMARANTHE, ENNEMI JURÉ).

FOZZYle dernier album de, « Boombox »est sorti en mai 2022 et présentait « Je brûle encore »qui compte plus de trois millions de vues sur YouTube. Il comprenait également le Top 10 des singles » Nulle part où aller « et « Sain ».

Au printemps 2023, FOZZY passé du temps sur la route avec JOE ENFANT LAID dans le cadre de la première tournée de ce dernier groupe aux États-Unis en 27 ans.

En janvier 2022, FOZZY s’est séparé du batteur de longue date Frank Fontsère et l’a remplacé par Grant Brooks (PAR LE FEU).

Fontsère était un membre fondateur de FOZZYaprès avoir formé le groupe en 1999 avec Jéricho et guitariste Quartier riche.

Quand FOZZY annoncé FontsèreAprès le départ de, le groupe a déclaré qu’il « se retirait pour se concentrer sur sa famille et d’autres projets ».

FOZZY est Jéricho, Salle, ruisseaux, Billy Gray (guitare) et PJ Farley (basse).

Parler à Neal Brennan de la « Blocs » podcast sur sa décision de lancer FOZZY Il y a 25 ans, Chrisqui est surtout connu comme lutteur professionnel, a déclaré : « Je joue dans des groupes de rock and roll depuis l’âge de 14 ans. Ce n’est pas quelque chose que je me suis réveillé un jour et je me suis dit : ‘Hé, je vais entrez dans un groupe. Et un autre bloc dans le monde de la musique essayait de convaincre les gens que ce n’était pas juste un projet vaniteux. Et aussi – je l’ai vécu avec le catch. [people saying]’Oh, tu es trop petit.’ Je l’ai vécu avec FOZZY: ‘Vous ne savez pas chanter. Tu es un lutteur. C’est genre, pourquoi ? Qu’est-ce que cela a à voir avec quoi que ce soit ? … [IRON MAIDEN‘s] Bruce Dickinson est pilote de ligne. Et c’est comme dire : « Eh bien, vous ne pouvez pas être pilote de ligne parce que vous êtes chanteur », ou « Vous ne pouvez pas être chanteur parce que vous êtes pilote de ligne ». Ça n’a aucun sens. Soit vous pouvez le faire, soit vous ne pouvez pas. Nous avons donc dû travailler deux fois plus dur pour obtenir le respect des gens. FOZZYmais maintenant nous venons d’avoir notre sixième succès dans le Top 10… et un disque d’or et des tournées mondiales et tout ça. Alors tu dois juste rester avec ça. Et si vous savez que ça va marcher, n’écoutez pas les gens qui vous disent que vous ne pouvez pas faire quelque chose, parce que tout le monde, pas tout le monde, [but] la majorité des gens qui ne comprennent pas quelque chose diront simplement que vous ne pouvez pas le faire. Et n’y adhérez pas. »

Jéricho a poursuivi : « J’ai écrit un tas de livres, mais le quatrième livre que j’ai écrit s’intitulait « Non est un mot de quatre lettres ». Et ce que je voulais dire par là, c’est que les gens lancent un « non » comme mesure de sécurité. C’est comme un gros mot ; c’est comme un gros mot. ‘Hé, puis-je [do this]?’ ‘Non.’ ‘Pourquoi?’ « Eh bien, ça ne marchera jamais. » « Comment ça, ça ne marchera jamais. Trouvons un moyen de faire en sorte que cela fonctionne. Ne dites pas non sans raison. Et je trouve que c’est un autre bon modèle pour ma vie : ne me dites pas pourquoi quelque chose ne fonctionne pas. Trouvons un moyen pour que ça marche, car il y a toujours un moyen. Toujours. »