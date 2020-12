Chris Hughes a été ému aux larmes après avoir entendu comment un fan avait été sauvé du cancer après l’avoir vu se déshabiller sur This Morning.

En janvier 2018, Chris est apparu partiellement nu lors de l’émission de jour pour subir un examen testiculaire dans l’espoir d’encourager d’autres hommes à se vérifier.

Un an après la courageuse cascade, Chris a été bouleversé d’apprendre que son apparence avait aidé à sauver la vie d’un homme.

Après avoir vu la dernière apparition télévisée de Chris dans The Real Full Monty On Ice, un homme du nom de Simon lui a tweeté: « Vous avez dit que vous avez sauvé la vie de vos frères. Eh bien, vous avez sauvé la mienne aussi. J’ai été vérifié après vous avoir vu sur @ce matin. C’était un long chemin, mais on a finalement diagnostiqué un cancer des testicules en septembre. Tu es mon héros! »







(Image: Twitter)



La star de Love Island a partagé le message avec ses disciples et a écrit: « Wow cela m’a fait pleurer. Jésus. Merci, vis une longue vie mon ami. »

Dans un message séparé adressé à Simon, Chris l’a félicité pour avoir pris la parole et l’a qualifié de «héros».

« Non, tu es à moi! » dit Simon. « Je ne peux pas vous remercier assez x. »

Chris, 27 ans, a décidé d’apparaître dans l’audacieuse série de télé-réalité ITV après avoir vu le cancer de combat de son propre frère.





(Image: ITV)



Ben Hughes a fait la découverte après avoir vu son jeune frère Chris sur This Morning.

Pendant le segment, Chris a fait contrôler ses testicules par le Dr Chris Steele en direct dans le studio.

Il a montré une cicatrice sur son testicule alors qu’il parlait de sa propre peur de choc.

« J’avais environ 14 ans et j’ai remarqué comme une accumulation de veines et j’ai fini par la regarder [six years later, aged 20] et ils ont fait référence à des hôpitaux et j’ai fini par subir trois opérations sur mon testicule gauche, et c’était plus une question de sécurité avec l’infertilité, car les veines prennent de l’oxygène.







(Image: ITV)









(Image: ITV)



«Mon nombre de spermatozoïdes était assez faible, j’ai eu une hydrocèle. J’ai subi quatre opérations sur eux», a expliqué Chris.

La star de télé-réalité a déclaré qu’il avait attendu jusqu’à 20 ans pour voir un médecin parce qu’il était trop embarrassé.

Il a dit qu’il espérait qu’en ayant l’examen sur l’émission de jour ITV devant des millions de personnes, cela aiderait d’autres hommes à ne pas avoir honte de leur corps.







(Image: Ken McKay / ITV / REX / Shutterstock)



Le frère aîné de Chris, Ben, a regardé l’épisode sortir et a continué à vérifier ses testicules où il a découvert une bosse que les médecins ont trouvée cancéreuse.

Heureusement, Ben a plus tard reçu le feu vert, mais a révélé qu’il n’avait plus que 20% de chances d’avoir des enfants.

Les frères Hughes ont discuté de leurs problèmes de santé et de leurs réflexions sur la fertilité dans le documentaire de la BBC Me, My Brother and Our Balls.