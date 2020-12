Chris Hughes a partagé son soutien à l’ex-petite amie Jesy Nelson en annonçant qu’elle quittait Little Mix.

Dans une déclaration publiée hier soir, Jesy a révélé qu’elle disait au revoir au groupe après neuf ans, car être dans le groupe en tête des charts avait des conséquences néfastes sur sa santé mentale.

Après que la chanteuse ait partagé sa déclaration sur Instagram, la star de Love Island, Chris, 27 ans, a rejoint les milliers de fans pour envoyer ses bons voeux à Jesy.

Le couple est sorti pendant 16 mois avant de mettre fin à leur relation lors du verrouillage en avril, lorsqu’ils ont été forcés de s’isoler séparément.

Jesy a ensuite évolué avec l’acteur de Our Girl Sean Sagar.

Malgré son chagrin face à leur séparation, Chris a révélé qu’il était toujours en bons termes avec Jesy et qu’il continuait de la soutenir dans tout ce qu’elle fait.

« De toute évidence, nous nous sommes soutenus l’un l’autre lorsque nous étions ensemble. Je la soutiens toujours avec des choses, que je le fasse publiquement ou non, je la soutiens toujours de toute façon », a-t-il déclaré au Mail.

Ses commentaires sont venus lorsque Jesy est apparu dans son documentaire sur le cancer des testicules où ils ont été filmés en train de discuter du fait d’avoir des enfants après le diagnostic de son frère.

Chris a rendu la pareille en apparaissant dans le documentaire émouvant de Jesy Odd One Out l’année dernière, qui a remporté un National TV Award.

Jesy a parlé franchement de sa bataille courageuse contre sa santé mentale et de l’horreur à la traîne qu’elle avait reçue après avoir joué dans The X Factor.

Elle a rappelé les commentaires de l’ancienne star des apprentis Katie Hopkins à propos de son poids après une performance.







Katie a également tweeté à propos de Jesy en mai, où elle a qualifié son documentaire de «sacrément pas sincère».

« Ces photos quotidiennes désespérées montrent que l’ingéniosité d’un documentaire n’est pas sincère. Les filles. Soyez meilleures que cela. La beauté est en force, pas en faiblesse qui doit être validée quotidiennement », a déclaré Katie, qui a depuis été bannie de Twitter.

Chris a sauté à la défense de Jesy, malgré la rupture du couple depuis un mois.

Hier soir, Jesy a révélé aux fans que la pression d’être dans le groupe de filles Little Mix avait affecté sa santé mentale et qu’elle avait décidé d’arrêter.

Elle a écrit à ses 7,3 millions d’abonnés qu’elle partait le «cœur lourd» en réfléchissant au succès que Little Mix a connu depuis sa victoire à The X Factor en 2011.

Jesy a écrit: « A tous mes mixeurs,

Les neuf dernières années à Little Mix ont été la période la plus incroyable de ma vie.

«Nous avons réalisé des choses que je n’aurais jamais cru possibles. De notre premier Brit Award à nos spectacles à guichets fermés à l’O2.

«Me faire des amis et des fans dans le monde entier, je ne peux pas vous remercier assez du fond de mon cœur pour m’avoir fait sentir comme la fille la plus chanceuse du monde.

« La vérité est que le fait d’être récemment dans le groupe a vraiment eu un impact sur ma santé mentale. Je trouve la pression constante d’être dans un groupe de filles et de vivre à la hauteur des attentes très difficile.

«Il arrive un moment dans la vie où nous devons réinvestir dans la prise en charge de nous-mêmes plutôt que de nous concentrer sur le fait de rendre les autres heureux, et j’ai le sentiment que le moment est venu de commencer le processus.

«Je tiens à remercier toutes les personnes impliquées dans notre voyage. Tout le travail acharné et le dévouement qui ont contribué à faire de nous un succès.

« À chaque fan qui est venu nous voir en concert, qui a écouté nos chansons et a chanté leur cœur, m’a envoyé des messages et m’a soutenu tout au long du chemin Je veux que vous sachiez que je vous aime tous tellement et je n’aurais jamais pu le faire ceci sans vous et je l’apprécie à l’infini.

« Je tiens avant tout à remercier Jade, Perrie et Leigh-Anne d’avoir créé certains des souvenirs les plus incroyables que je n’oublierai jamais. J’espère que vous continuerez à réaliser tous vos rêves et à faire de la musique qui les gens aiment. Aimez Jesy. «