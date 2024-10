Chris Hoy révèle que son cancer est en phase terminale mais dit qu’il se sent toujours « chanceux »

Sir Chris Hoy, six fois champion olympique de cyclisme, a révélé qu’on lui avait diagnostiqué un cancer en phase terminale.

L’icône du sport britannique de 48 ans a partagé la nouvelle dévastatrice dans une nouvelle interview, déclarant qu’il ne lui restait que deux à quatre ans à vivre.

L’ancien cycliste sur piste, largement considéré comme l’un des plus grands olympiens britanniques, connaît depuis un an la nature terminale de sa maladie.

Sir Chris Hoy est devenu célèbre après avoir remporté sa première médaille d’or olympique dans le contre-la-montre de 1 km à Athènes en 2004, après une médaille d’argent à Sydney en 2000.

Hoy a ensuite remporté trois médailles d’or à Pékin 2008 et deux autres à Londres 2012.

Son succès olympique a été complété par une récolte impressionnante de 11 médailles d’or aux Championnats du monde.

Au moment de sa retraite en 2013, Hoy était l’olympien britannique le plus titré et le cycliste olympique le plus titré de tous les temps, un record dépassé plus tard par Sir Jason Kenny en 2021.

