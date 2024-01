Chris Holtmann dit que l’état de l’Ohio a été « doux » en rebondissant et en défensive lors de la défaite de 14 points contre le Nebraska

Tout en assumant la responsabilité des lacunes de son équipe à cet égard, l’entraîneur a estimé que les rebonds, la défense et les mouvements hors-ballon des Buckeyes n’avaient tout simplement pas assez de force derrière eux, ce qui explique en partie leur chute 83-69 contre le Nebraska mardi. .

“Nous n’étions pas assez physiques ni assez forts”, a déclaré Holtmann. «C’est finalement ma faute. Nous avons été parfois trop mous avec le ballon, mous dans nos coupures et mous défensivement. Nous devons être meilleurs dans ce domaine. C’était clair. Je pense que vous l’avez vu sur la vitre, c’est sûr.

Le tir à trois points a certainement également aidé les Huskers. Le Nebraska est passé de 14 sur 27 (51,9 %) du centre-ville à 8 sur 23 des Buckeyes (34,8 %), avec une soirée de tir à trois points de 6 sur 8 en carrière de Rienk Mast. Il a terminé avec un sommet en carrière de 34 points.

“Quand il fait trois, cela disperse tout le monde”, a déclaré Holtmann. « Vous devez envisager différentes façons de le protéger. Parfois, c’est peut-être une programmation atypique. Et encore une fois, c’est quelque chose avec lequel nous n’avons pas été très bons toute l’année avec Felix et Zed. Nous devons donc nous améliorer.

Les Huskers ont réalisé de nombreux tirs à trois tout au long de la saison, se classant 42e au niveau national pour les tirs à trois par match (9,3) et 33e pour les tentatives (26,6) mardi. Ce n’est pas nouveau.

Ce qui est nouveau, c’est que les Huskers se sont rapprochés du verre défensif, puisqu’ils ont saisi neuf rebonds offensifs contre six pour les Buckeyes. Le Nebraska est 337e au niveau national cette saison en ce qui concerne le refus des rebonds offensifs, en accordant 12,1 par match. C’est deux fois plus que ce que l’Ohio State a collecté contre l’écarlate et la crème.

“Pour nous, n’avoir que six rebonds offensifs, c’est une blague pour nous en ce moment”, a déclaré Holtmann. « Nous sommes une meilleure équipe au rebond que cela. Dans tous les domaines, nous devons être meilleurs. Nous ne jouons pas avec la force dont nous avons besoin, et cela m’incombe.

L’offensive du Nebraska a bourdonné tout au long du concours.

Il a tiré à 49,2% sur le terrain en plus de ses 51,9% sur trois, le pourcentage de buts sur le terrain le plus élevé que l’Ohio State ait accordé toute la saison à un adversaire. Les Buckeyes n’ont réussi à arracher que six revirements aux Huskers, avec huit points de moins sur ces revirements et aucun point de break rapide.

“Dans l’ensemble, nous n’avons pas été assez durs”, a déclaré Holtmann. « En fin de compte, c’est ma faute. J’en assume la responsabilité. Nous n’étions tout simplement pas aussi durs ou physiques que nous aurions dû l’être. Et encore une fois, donnez-leur du crédit. Ils en ont profité. Bonne équipe.”

Des sentiments similaires ont été beaucoup écrits au cours des dernières semaines, mais l’État de l’Ohio devra se durcir et se ressaisir rapidement.

Avec 13 défaites consécutives sur la route et quatre défaites lors de leurs cinq derniers matchs au total, les Buckeyes sont confrontés à un calendrier intimidant du Big Ten. Ils se rendent dans le Nord-Ouest samedi, obtiennent le numéro 10 de l’Illinois à domicile puis se dirigent vers l’Iowa le match suivant.

Si les Buckeyes ne parviennent pas à gagner la majorité de leurs matchs, leurs espoirs dans le tournoi NCAA pourraient s’estomper rapidement. Ils sont déjà solidement ancrés dans la bulle.