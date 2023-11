Chris Holtmann déclare qu’une meilleure défense sur le ballon entraînera un meilleur rebond défensif pour l’État de l’Ohio

Maintenant, il convient de noter que Texas A&M fait partie des meilleures équipes de rebonds offensifs du pays, terminant 11e au niveau national pour le total de rebonds offensifs la saison dernière. Son entraîneur, Buzz Williams, a déclaré que le rebond est « tissé dans le tissu » de tout ce que fait l’équipe.

“En vérité, nous surentraînons probablement trop et apprenons trop à rebondir des deux côtés du ballon”, a déclaré Williams. «Nous effectuons une quantité incroyable d’études sur la façon dont nous montrons les clips, sur les chiffres que nous (étudions) de manière analytique. … Il y a tellement de choses qui sont des sous-produits (du rebond), que ce soit le tempo, que ce soit le taux de lancer franc, que ce soit le pourcentage de rim shot, il y a tellement de choses qui, selon nous, sont des sous-produits de la façon dont nous enseignons le rebond. . Nous essayons d’y recruter et c’est une très haute priorité.

Williams a ajouté qu’il avait même un entraîneur parmi son personnel désigné pour être son « coordonnateur du rebond ».

Cela ne change rien au fait que le rebond est un domaine que les Buckeyes devront améliorer à mesure que la saison avance. Comme l’a souligné le meneur vedette Bruce Thornton, les points de la deuxième chance ne sont pas seulement un changement sur le tableau d’affichage, ils peuvent aussi être démoralisants.

“Quand une équipe obtient autant de points de deuxième chance, il est deux fois plus difficile de faire un effort supplémentaire en défense parce que vous ne faites que vous bousculer”, a déclaré Thornton. «Ils obtiennent des trios, des lay-ups ou des fautes faciles et grands ouverts.»

Les Aggies ont récolté 16 rebonds offensifs et inscrit 19 points de deuxième chance contre neuf pour Ohio State lors d’une victoire 73-66 du Texas A&M.

Ce fut un assaut total sur chaque rebond offensif des Aggies, qui envoyaient souvent quatre joueurs après un potentiel tir manqué de son côté.

“Ils en écrasent quatre, vous devez donc vous assurer que les quatre gars en défense sont touchés de la bonne manière, car j’ai reçu une faute (sur moi)”, a déclaré Thornton. « Je n’étais pas prêt pour l’arrivée tardive du missile, alors j’ai été touché par une faute. Alors assurez-vous d’avoir la mentalité et la technique en même temps, ce qui est un peu difficile, mais si vous voulez gagner, vous devez faire le travail en fin de compte.

L’attaquant Henry Coleman III a fait une grande partie du sale boulot de TAMU, récoltant un record de 11 rebonds, dont quatre du côté offensif. Cependant, la cause profonde des problèmes de rebond défensif de l’Ohio State est survenue avant qu’un tir ou un box-out ne puisse se produire, selon Chris Holtmann. Avec une zone arrière vétéran comprenant le joueur de pré-saison SEC de l’année Wade Taylor IV et Tyrece Radford, qui a terminé premier et deuxième des buteurs des Aggies l’année dernière, Texas A&M a pu obtenir beaucoup de pénétration de dribble et attirer l’aide de la défense.

“Nous avons parfois eu du mal à diriger le ballon dans notre couverture d’écran de balle”, a déclaré Holtmann. « Ensuite, nous avons eu du mal dans nos situations d’isolement à garder le ballon devant nous. (Radford et Taylor) sont de bons joueurs, ils ont réussi des tirs difficiles, mais il y a eu d’autres moments où il y avait trop de frappes en ligne droite, et quand vous faites cela, vos défenseurs secondaires vont devoir s’engager, et quand ils s’engagent , vous laissez les bons rebondeurs au panier ouvert.

Les Buckeyes ont fait un meilleur travail au fur et à mesure que le match avançait en suivant le rythme des Aggies sur la vitre. TAMU avait un avantage de 8-2 au rebond offensif et menait 13-2 sur les points de la deuxième chance à la mi-temps, mais en seconde période, c’est OSU qui détenait un avantage de 10-8 sur les rebonds offensifs et une avance de 7-6 sur la deuxième. -points de chance.

Pourtant, certains des points de la deuxième chance obtenus par Texas A&M dans les 20 dernières minutes étaient éreintants. Après que l’Ohio State ait réduit son déficit à 59-56 avec 5:23 à jouer, l’attaquant du Texas A&M Andersson Garcia a obtenu un tableau offensif et un seau de retrait pour porter le score à 61-56.

Thornton a ensuite réduit le déficit à 63-60 pour ensuite être sifflé pour une faute alors qu’il tentait d’éliminer Radford sur la possession défensive qui a suivi. Radford a réussi les deux lancers francs et Ohio State n’a jamais reculé à moins d’un score.

La bonne nouvelle pour l’Ohio State est qu’il est tôt. Oui, le rebond défensif a été un problème lors de son exposition contre Dayton et de son premier match de saison régulière contre Oakland, puisque ces équipes ont marqué 17 et 13 points de deuxième chance contre les Buckeyes.

Mais avec 29 matchs restants à son calendrier, il reste encore beaucoup de développement à faire pour Ohio State.

“Texas A&M est une bonne équipe physique”, a déclaré Thornton. « Cela montre simplement ce sur quoi nous devons travailler pour aller de l’avant. C’était un bon défi en début de saison, donc vous voyez sur quoi vous devez travailler et aller de l’avant.