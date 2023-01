Chris Hipkins s’apprête à devenir le prochain Premier ministre de la Nouvelle-Zélande

Un nouveau Premier ministre pour la Nouvelle-Zélande a été choisi par le parti travailliste après la démission choc de Jacinda Ardern jeudi. Chris Hipkins, ministre de l’Éducation et de la Police du pays et l’un des principaux architectes de sa réponse Covid, a été nommé sans contestation par le caucus samedi matin. Alors que le caucus du parti n’a pas encore officiellement approuvé sa sélection – qui doit avoir lieu dimanche – il était le seul député nommé pour le poste, après les efforts de hauts députés pour parvenir à un consensus et assurer une transition en douceur dans le sillage d’Ardern. La sortie de choc de Jacinda Ardern met en péril son héritage et sa fête Lire la suite Député expérimenté avec une séquence impitoyable dans la salle des débats et une connaissance intime de l’appareil gouvernemental, Hipkins sera peut-être confronté au plus grand défi de sa carrière politique – persuader les Néo-Zélandais d’accorder au parti travailliste un autre mandat au gouvernement, sans le pouvoir vedette d’Ardern. à la barre. Autour de la Nouvelle-Zélande, Hipkins, 44 ans, sera surtout connu comme le visage et le principal exécutant de la stratégie d’élimination de Covid du pays, un rôle qui l’a vu monter sur le podium aux côtés d’Ardern pour des mises à jour hebdomadaires à mesure que la pandémie évoluait. Ce passé peut l’aider et l’entraver : cela lui a donné un profil significatif et fait de lui un nom familier, mais lui donne aussi des associations immédiates avec un chapitre que de nombreux Néo-Zélandais espèrent maintenant mettre derrière eux, et qui a galvanisé un petit, radical et noyau souvent au vitriol des opposants anti-vaccins. Bien que son profil soit inférieur à celui d’Ardern, le député a connu quelques moments de viralité internationale. Dans une gaffe de l’ère Covid, il est devenu un mème après avoir encouragé les Néo-Zélandais à “sortir et écarter les jambes” dans une annonce nationale. L’année dernière, il a déconcerté les internautes avec un gâteau d’anniversaire entièrement composé de rouleaux de saucisse. Politicien de carrière en poste depuis 2008, Hipkins est peut-être le choix le plus sûr pour les travaillistes. Parmi les candidats considérés pour le poste, il est le plus capable d’intervenir immédiatement dans le travail de gouvernance et de mener à bien le programme législatif du gouvernement jusqu’aux élections d’octobre. Au cours du dernier mandat, en plus de portefeuilles charnus dans l’éducation, la réponse Covid et la police, il a été chef de la maison et ministre de la fonction publique, deux rôles loufoques qui sont profondément immergés dans les rouages ​​​​de la gouvernance et fournissent une connaissance intime de le processus politique. Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Archie Bland et Nimo Omer vous guident à travers les meilleures histoires et ce qu’elles signifient, gratuitement tous les matins de la semaine

S’adressant au Guardian en 2021, il a déclaré que l’une de ses forces politiques était de «comprendre le fonctionnement de l’appareil gouvernemental, ce que j’ai développé pendant environ 20 ans.

« J’ai vu des gens entrer en politique de l’extérieur, des gens très talentueux, très bien informés, avec beaucoup d’expertise en la matière – mais ils ont eu du mal à faire en sorte que l’appareil gouvernemental fasse ce qu’ils voulaient faire. Et j’aime à penser que j’ai réussi – je ne suis pas parfait – mais que j’ai réussi à comprendre cela.

Bien que cela le rende bien équipé pour mener à bien les dernières séries de réformes du Labour, sa plus grande bataille se déroulera sur la campagne électorale. Le sondage Curia publié vendredi – tiré d’avant la démission d’Ardern – a placé son parti à 32%, contre 37% pour National. Les partenaires de la coalition de droite et de gauche, Act et les Verts, étaient à 11 % chacun.

À l’approche des élections du 14 octobre, Hipkins fait face à une route escarpée : transformer la fortune des travaillistes et rassembler le soutien pour former un nouveau gouvernement.