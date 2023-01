Chris Hipkins : Qui est le remplaçant de Jacinda Ardern en tant que Premier ministre néo-zélandais ? | Nouvelles du monde

Chris Hipkins a été choisi pour remplacer Jacinda Ardern au poste de Premier ministre néo-zélandais – et a prêté serment après sa démission surprise la semaine dernière.

M. Hipkins, surnommé affectueusement “Chippy”, a reçu le soutien unanime des politiciens du Parti travailliste après avoir été le seul candidat à entrer dans la course pour être son prochain chef.

Il assume le rôle après Mme Ardern a démissionné en tant que leader travailliste et Premier ministre – affirmant qu’elle n’avait plus “assez dans le réservoir” pour faire justice au travail.

M. Hipkins aura moins de neuf mois avant de se présenter à des élections générales difficiles, les sondages d’opinion indiquant que son parti est à la traîne de son opposition conservatrice.

Contrairement à son prédécesseur, M. Hipkins n’est pas encore connu. Voici tout ce que nous savons sur le nouveau Premier ministre néo-zélandais.

Hipkins et la pandémie

M. Hipkins, 44 ans, est devenu bien connu en Nouvelle-Zélande pour avoir présenté la réponse du gouvernement à la pandémie, apparaissant régulièrement dans des conférences de presse télévisées quotidiennes.

Il a été nommé ministre de la Santé en juillet 2020 avant de devenir ministre de la réponse COVID à la fin de l’année, rôle qu’il a conservé jusqu’en juin 2022.

Les strictes restrictions COVID de la Nouvelle-Zélande, qui comprenaient la fermeture de la frontière et le verrouillage du pays lorsque le nombre de cas était faible, ont remporté les applaudissements du gouvernement au début du virus.

À l’échelle mondiale, Mme Ardern a reçu l’essentiel des éloges. Mais son successeur a clairement eu un rôle clé à la tête de son gouvernement sur les détails.

Il convient de noter que les restrictions COVID strictes de la Nouvelle-Zélande est devenu moins populaire à mesure que la pandémie avançait.

Cela explique en partie les chiffres de sondage difficiles auxquels le Parti travailliste est actuellement confronté dans le pays, les opposants politiques accusant les règles COVID de freiner l’économie.

Autres rôles au parlement

M. Hipkins a porté de nombreux chapeaux depuis son entrée au Parlement en 2008.

Il est devenu porte-parole de l’éducation en 2013 et a été ministre de l’éducation depuis que le parti travailliste a formé un gouvernement en 2017.

Il est devenu ministre de la police à la mi-2022 alors que le pays connaissait une augmentation du taux de criminalité, et a également été ministre de la fonction publique, ainsi que chef de la maison.

Le nouveau leader travailliste et Premier ministre devra agir rapidement pour trouver des remplaçants pour ses responsabilités alors qu’il s’adapte à ses nouveaux rôles.

Gaffe télévisée virale

Le Premier ministre entrant est connu pour son sens de l’humour et se moque de lui-même.

Lorsque la Nouvelle-Zélande était bloquée à l’échelle nationale en août 2021, M. Hipkins est devenu viral pour une gaffe à la télévision en direct lorsqu’il a exhorté les gens à sortir et à “écarter les jambes” – plutôt que de se dégourdir les jambes.

Il est apparu plus tard lors d’une conférence de presse en train de boire dans une tasse qui disait “écartez vos jambes, pas le virus”.

Il est également célèbre pour son amour du Coke Zero et des rouleaux de saucisse, avec un gâteau d’anniversaire de rouleau de saucisse de collègues parlementaires qui a déjà fait la une des journaux au pays et à l’étranger.

Les conseils de Jacinda Ardern à Chris Hipkins

Lors de la dernière apparition de Mme Ardern en tant que Premier ministre, elle a déclaré aux journalistes que le seul conseil qu’elle pouvait offrir à son successeur était: “Vous le faites”.

“C’est pour lui maintenant. C’est à lui de se tailler son propre espace pour être son propre genre de leader”, a déclaré Mme Ardern.

“En fait, il n’y a aucun conseil que je puisse vraiment donner. Je peux partager des informations, je peux partager des expériences, mais c’est maintenant pour lui.”

Ce que M. Hipkins a dit de son prédécesseur

M. Hipkins a qualifié Mme Ardern de l’un des plus grands premiers ministres de Nouvelle-Zélande et d’une source d’inspiration pour les femmes et les filles.

“Elle a donné la parole à ceux qui sont souvent négligés en période de défi et a délibérément fait de la politique différemment”, a-t-il déclaré.

Mais une partie de la haine à laquelle Mme Ardern a été confrontée pendant son mandat rappelle que “nous avons du chemin à parcourir pour garantir que les femmes dirigeantes reçoivent le même respect que leurs homologues masculins”, a-t-il ajouté.

La vie de famille de M. Hipkins

S’exprimant lors de la conférence de presse annonçant sa nomination, M. Hipkins a déclaré qu’il garderait sa famille “complètement à l’écart” après avoir vu l’examen public de la famille de Mme Ardern.

Il a dit que lui et sa femme s’étaient séparés il y a un an mais restaient “incroyablement proches” et élevaient leurs deux enfants ensemble.

M. Hipkins a pris un congé parental prolongé après la naissance de son deuxième enfant en 2018, l’un des premiers ministres masculins à le faire.