Chris Hipkins: le parti travailliste néo-zélandais approuve le successeur d’Ardern

Le parti travailliste néo-zélandais a approuvé à l’unanimité le ministre de l’Éducation Chris Hipkins pour succéder à l’actuel Premier ministre Jacinda Ardern à la tête du parti.

Hipkins était le seul candidat au poste de direction, donc son approbation dimanche était en grande partie une formalité.

Lors d’une conférence de presse à Wellington après la décision, Hipkins a déclaré: “Plus tôt dans la journée, le caucus du parti travailliste, l’équipe travailliste de députés m’a unanimement approuvé comme nouveau chef et comme prochain Premier ministre de la Nouvelle-Zélande.”

« Je tiens à saluer la première ministre sortante, ma très bonne amie Jacinda Ardern. Elle a été l’un des grands premiers ministres de la Nouvelle-Zélande », a ajouté Hipkins.

Ardern a déclaré qu’elle quitterait le poste le plus élevé du pays dans une annonce surprise jeudi dernier, citant l’épuisement.

Elle n’a pas encore officiellement démissionné de son poste de Premier ministre auprès du gouverneur général de la Nouvelle-Zélande – une étape nécessaire pour officialiser la décision.

S’exprimant lors d’une conférence de presse jeudi, Ardern a déclaré que son mandat se terminerait le 7 février, date à laquelle elle s’attendait à ce qu’un nouveau Premier ministre travailliste soit assermenté – bien que “selon le processus qui pourrait être plus tôt”.

Hipkins a déclaré qu’il s’attend à être assermenté mercredi.

Politicien de carrière entré au Parlement en 2008, Hipkins est devenu un nom connu tout en dirigeant la gestion de la pandémie en Nouvelle-Zélande en tant que ministre de la réponse Covid-19 dans le cabinet d’Ardern. En plus d’être ministre de l’Éducation, il est également ministre de la Police et de la Fonction publique et leader de la Chambre.

S’adressant aux journalistes après la clôture des nominations samedi matin, Hipkins s’est engagé à diriger le pays de manière “forte, stable et unifiée”, mais a averti qu’il y avait des défis à relever.

“Je reconnais qu’en ce moment, nous traversons des turbulences économiques et nous allons devoir nous y frayer un chemin”, a-t-il déclaré.

Hipkins a également déclaré aux journalistes qu’il était “incroyablement optimiste quant à l’avenir de la Nouvelle-Zélande” et qu’il était “vraiment impatient de travailler”. Je me sens plein d’énergie et enthousiaste.