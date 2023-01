Chris Hipkins dit que le coût de la vie est une “priorité absolue” alors qu’il devient Premier ministre néo-zélandais

Le nouveau Premier ministre néo-zélandais a déclaré que répondre aux pressions du coût de la vie était la “priorité absolue” de son gouvernement, car sa prestation de serment a coïncidé avec la publication de chiffres d’inflation obstinément élevés.

“Les Néo-Zélandais verront absolument dans les semaines et les mois à venir que le coût de la vie est au cœur de notre programme de travail”, a déclaré Chris Hipkins, lors de la première conférence de presse post-cabinet de son mandat. “C’est la priorité numéro un à laquelle nous sommes confrontés en tant que gouvernement et ils en verront des preuves tangibles”, a-t-il déclaré.

Chris Hipkins a prêté serment mercredi matin en tant que premier ministre par le gouverneur général lors d’une cérémonie dans la capitale, Wellington. “C’est le plus grand privilège et la plus grande responsabilité de ma vie”, a déclaré Hipkins après sa prise de fonction officielle. “Je suis énergisé et excité par les défis à venir.”

Le nouveau premier ministre n’aura pas un atterrissage en douceur dans le travail. Mercredi matin, au début de sa première journée officielle au pouvoir, les chiffres trimestriels de l’inflation en Nouvelle-Zélande ont été publiés, se maintenant au taux élevé de 7,2 %. Les principaux moteurs étaient l’augmentation des coûts des ménages tels que les loyers et l’entretien, la hausse des prix des denrées alimentaires et les coûts de construction.

Hipkins a déclaré que si le taux d’inflation de la Nouvelle-Zélande n’était “ni inattendu ni inhabituel”, se situant derrière la moyenne de l’OCDE – mais “peu importe où nous nous situons par rapport au reste du monde, ici en Nouvelle-Zélande, les budgets des ménages sont tendus et nous avons besoin faire tout ce que nous pouvons pour aider. Lors de sa première réunion avec le cabinet, Hipkins a déclaré qu’il avait dit aux ministres de se mettre au travail pour redéfinir les priorités de leur charge politique afin de se concentrer sur les défis économiques.

Interrogé par des journalistes sur les politiques spécifiques que son gouvernement proposerait pour aider les Néo-Zélandais aux prises avec la hausse des coûts, il a déclaré qu’il “n’allait pas commencer à faire des annonces seulement quelques heures après le début de son travail”.

« Nous allons nous dépêcher. Mais je ne vais pas être assez pressé pour inventer les choses à la volée », a-t-il déclaré.

Alors qu’une grande partie de son temps était consacrée à parler des pressions économiques, Hipkins a déclaré que d’autres priorités – y compris le changement climatique – ne seraient pas repoussées du programme de travail du gouvernement.

“Le fait que nous soyons confrontés à une crise du coût de la vie et à toute une gamme de pressions immédiates ne signifie pas que le changement climatique ne soit plus à l’ordre du jour”, a-t-il déclaré. « Cela continue d’être l’un des plus grands défis intergénérationnels auxquels nous sommes confrontés. Vous vous attendez donc à voir mon gouvernement continuer à s’assurer, comme nous le devons aux générations futures, que nous faisons tout ce que nous pouvons pour relever ce défi.

L’entrée de Hipkins au poste de Premier ministre est intervenue après que Jacinda Ardern a déclaré la semaine dernière qu’elle n’en avait plus “assez dans le réservoir” après avoir dirigé le pays à travers des catastrophes naturelles, sa pire attaque terroriste et la pandémie de Covid-19.

Son gouvernement travailliste a de plus en plus lutté dans les sondages au cours des deux dernières années, entravé par une inflation galopante, une récession imminente et une opposition conservatrice renaissante.

Elle a fait sa dernière apparition publique en tant que Premier ministre plus tôt mercredi, sortant du parlement alors que des centaines de spectateurs ont fait irruption dans une salve d’applaudissements spontanée.

Hipkins, l’architecte de la réponse néo-zélandaise à la pandémie, est désormais chargé de raviver la baisse de popularité du gouvernement avant les élections générales d’octobre.

Le père de deux enfants est surnommé «Chippy» et se décrit comme un «kiwi ordinaire et ordinaire» issu d’un milieu ouvrier qui aime les rouleaux de saucisses et le vélo pour se rendre au travail.

« Le Covid-19 et la pandémie mondiale ont créé une crise sanitaire. Maintenant, il en a créé un économique et c’est là que se concentrera mon gouvernement », a déclaré Hipkins précédemment.