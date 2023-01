Chris Hipkins confirmé en tant que leader néo-zélandais, choisit son adjoint

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Chris Hipkins a été confirmé dimanche comme prochain Premier ministre de la Nouvelle-Zélande et il a choisi Carmel Sepuloni comme adjoint, marquant la première fois qu’une personne ayant un héritage insulaire du Pacifique accède à ce rang.

Hipkins a obtenu le soutien unanime des législateurs de son parti travailliste après avoir été le seul candidat à participer au concours pour remplacer Jacinda Ardern, qui a choqué la nation jeudi lorsqu’elle a annoncé qu’elle démissionnait après plus de cinq ans à la tête.

Hipkins sera officiellement assermenté à son nouveau rôle mercredi. Il aura moins de neuf mois avant de se présenter à des élections générales difficiles, les sondages d’opinion indiquant que son parti est à la traîne de son opposition conservatrice.

Le manque d’autres candidats à la direction indiquait que les législateurs du parti s’étaient ralliés à Hipkins pour éviter un concours interminable et tout signe de désunion après le départ d’Ardern.

En définissant ses priorités, Hipkins a déclaré qu’il savait que de nombreuses familles étaient en difficulté en raison de la «pandémie d’inflation» et que l’économie serait au cœur de la réflexion de son gouvernement.

Lorsqu’on lui a demandé s’il adopterait la même approche transformationnelle du gouvernement qu’Ardern avait promise après avoir remporté le premier poste, Hipkins a indiqué qu’il voulait revenir à l’essentiel.

“Nous mettrons en place un gouvernement très solide qui se concentre sur les problèmes de pain et de beurre qui comptent pour les Néo-Zélandais et qui sont pertinents pour l’époque dans laquelle nous nous trouvons actuellement”, a déclaré Hipkins. “2017 a été cinq et un -il y a six mois, et beaucoup de choses se sont passées depuis.

Comme Hipkins, Sepuloni est devenu législateur pour la première fois il y a 15 ans et a récemment assumé les portefeuilles du développement social et de l’emploi en tant que l’un des principaux ministres du gouvernement.

Elle a déclaré qu’il était “très difficile d’imaginer qu’une fille de la classe ouvrière” d’une petite ville néo-zélandaise puisse devenir vice-Premier ministre.

“Je veux reconnaître l’importance de cela pour notre communauté du Pacifique”, a déclaré Sepuloni. “Je suis fière d’être samoane, tongane et néo-zélandaise européenne, et je représente des générations de Néo-Zélandais aux origines mixtes.”

Sepuloni a déclaré qu’elle avait déjà reçu de nombreux messages d’humilité au sujet d’un autre plafond de verre brisé.

Le chef de l’opposition, Christopher Luxon, a déclaré aux journalistes qu’il avait félicité Hipkins par SMS. Mais Luxon a déclaré que Hipkins et Sepuloni avaient fait partie d’un gouvernement qui avait “échoué de manière spectaculaire” à faire avancer les choses et qu’après le changement de direction, ce serait plus ou moins la même chose.