Chris Hipkins a prêté serment en tant que 41e Premier ministre de la Nouvelle-Zélande

Chris Hipkins a prêté serment mercredi en tant que 41e Premier ministre de la Nouvelle-Zélande, à la suite de la démission inattendue la semaine dernière de Jacinda Ardern.

Hipkins, 44 ans, a promis une approche de retour aux sources axée sur l’économie et ce qu’il a décrit comme la «pandémie d’inflation».

Il aura moins de neuf mois avant de se présenter à des élections générales difficiles, les sondages d’opinion indiquant que son parti travailliste est à la traîne de son opposition conservatrice.

La gouverneure générale de la Nouvelle-Zélande, Cindy Kiro, a présidé la cérémonie d’assermentation après avoir accepté la démission d’Ardern.

Hipkins a été ministre de l’Éducation et de la Police sous Ardern. Il s’est fait connaître du public pendant la pandémie de COVID-19, lorsqu’il a assumé une sorte de rôle de gestion de crise. Mais lui et d’autres libéraux ont longtemps été dans l’ombre d’Ardern, qui est devenu une icône mondiale de la gauche et a illustré un nouveau style de leadership.

Ardern a fait mardi sa dernière apparition publique en tant que Premier ministre, affirmant que ce qui lui manquerait le plus, c’était les gens parce qu’ils avaient été la “joie du travail”.

Le chef de l’État néo-zélandais est le roi britannique Charles III, et Kiro est son représentant en Nouvelle-Zélande, bien que ces jours-ci, la relation de la nation avec la monarchie soit largement symbolique.