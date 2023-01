Chris Hemsworth va torse nu sous l’eau avec son fils dans une vidéo amusante Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Chris Hemsworth rappelle à ses followers de rester concentrés sur leurs objectifs avec une vidéo hilarante de lui-même en train de méditer sous l’eau avec la distraction la plus mignonne. L’homme de 39 ans Thor star a donné une vue de ses abdos solides comme le roc alors qu’il était assis, retenant son souffle, au fond de sa piscine avec ses jambes entrecroisées et ses paumes jointes devant lui tandis qu’un de ses jumeaux de 8 ans nageait et essayait pour l’interrompre. Déterminé à montrer à quel point il est important de rester concentré, il a comiquement écrasé son fils à un moment donné.

“Ne laissez pas les distractions vous empêcher d’atteindre vos objectifs… peu importe à quel point ils essaient de nager devant vous”, a-t-il légendé le clip idiot. La vidéo a servi de publicité pour son application de fitness, Centr, qui aide les gens à suivre leur “santé, forme physique et état d’esprit” alors qu’ils travaillent vers leurs objectifs de bien-être. “J’ai terminé 200 minutes jusqu’à présent avec @centrfit pour Moves That Matter”, a-t-il ajouté pour terminer sa légende. La nouvelle campagne Move That Matter motive les utilisateurs de l’application à créer des habitudes plus saines au cours de la nouvelle année.

Les fans et les amis de l’acteur australien hunky ont adoré la vidéo, que ce soit de ses abdominaux ou de son enfant. “Mon seul ab n’a jamais l’air aussi ciselé sous l’eau” Dwayne The Rock Johnson commenté. « J’ai l’air super mon frère. Photographe Jasin Bolandqui a travaillé sur le prochain film de Netflix Extraction 2 avec Chris, a ajouté: “Haha papa farces, or!”

Bien que Chris soit connu pour son incroyable physique et ses qualités d’acteur, sa “tâche” préférée est d’être père. “Être père est certainement une tâche”, a-t-il déclaré GENS quand sa fille, Rose d’Inde, avait moins de deux ans. «Mais le meilleur que je puisse jamais demander. Être à la maison, être avec la famille, c’est de cela qu’il s’agit. Il partage l’Inde, maintenant âgée de 10 ans, et ses jumeaux de 8 ans Tristan et Sachaavec sa femme depuis plus d’une décennie, Elsa Pataki.

Il partage souvent des clips de sa vie de famille en ligne, le plus récemment étant un doux clip de lui portant Elsa, 46 ans, sur ses épaules pour mettre l’étoile sur leur sapin de Noël, comme on le voit ci-dessus. Leurs trois enfants les ont encouragés en arrière-plan. Avant cela, la star de Marvel Cinematic Universe a posté une vidéo de lui et de l’un de ses fils en train de déchiqueter ensemble sur des planches à roulettes. “Le surf est allé à plat, pas de problème, les garçons ont trouvé des barils de palmier et ont passé la journée à se faire baiser”, a-t-il légendé l’impressionnante vidéo.

