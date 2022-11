Chris Hemsworth va prendre une pause d’acteur après avoir découvert un risque génétique d’Alzheimer – National

Chris Hemsworth a annoncé qu’il ferait une pause après avoir appris qu’il avait un risque génétique accru de développer la maladie d’Alzheimer.

L’acteur australien a appris qu’il possédait deux exemplaires du Gène APOE4qui peut multiplier par 8 à 12 les chances de développer la maladie d’Alzheimeret est associée à une apparition plus précoce de la maladie, selon la Mayo Clinic.

Environ 25 % de la population possède une copie de ce gène, mais Hemsworth fait partie des 2 à 3 % qui ont hérité du gène de chaque parent.

Hemsworth, 39 ans, a découvert cette prédisposition génétique accrue lors de tests pour sa série documentaire Disney + Illimitéqui voit le Thor l’acteur teste son corps et explore de nouvelles façons de vivre plus longtemps et en meilleure santé.

Hemsworth a déclaré à Vanity Fair que les tests ont confirmé son «plus grande peur.” Les résultats n’ont pas été une surprise totale pour lui car le grand-père de l’acteur est actuellement traité pour la maladie d’Alzheimer.

“Ce n’est pas comme si j’avais reçu ma démission”, a déclaré Hemsworth dans l’interview, précisant qu’il n’avait pas reçu de diagnostic de maladie d’Alzheimer. “Ce n’est pas un gène pré-déterministe, mais c’est une indication forte.”

Hemsworth a révélé qu’il était censé apprendre les résultats de ses tests génétiques en direct devant la caméra pendant le tournage Illimité, mais l’un des médecins de l’émission, Peter Attia, et le créateur de la série Darren Aronofsky, ont décidé de lui annoncer la nouvelle en privé. Hemsworth a eu la possibilité de supprimer les références à la maladie d’Alzheimer de l’émission, mais il a déclaré qu’il était important de conserver ces parties pour accroître la sensibilisation à la prévention de la maladie d’Alzheimer.

“Mon souci était que je ne voulais tout simplement pas le manipuler et le dramatiser à outrance, et en faire une sorte de prise hokey à l’empathie ou quoi que ce soit pour le divertissement”, a-t-il déclaré à Vanity Fair.

La star de Marvel a ajouté que l’avantage de connaître ces sombres perspectives est qu’il peut travailler pour prévenir l’apparition de la maladie.

“Si vous regardez la prévention de la maladie d’Alzheimer, l’avantage des mesures préventives est qu’elle affecte le reste de votre vie”, a déclaré Hemsworth. Salon de la vanité. « Tout est une question de gestion du sommeil, de gestion du stress, de nutrition, de mouvement, de forme physique. Ce sont en quelque sorte les mêmes outils qui doivent être appliqués de manière cohérente.

Apprendre sur son risque d’Alzheimer a incité Hemsworth à réfléchir sur sa famille et sa carrière, disant à Vanity Fair qu’il craignait de manquer des moments importants avec ses enfants. Hemsworth est marié à sa collègue actrice Elsa Pataky, avec qui il a trois enfants.

“En un rien de temps, ils ont 18 ans et ils ont quitté la maison, et j’ai raté la fenêtre”, a-t-il déclaré. «Cela a vraiment déclenché quelque chose en moi de vouloir prendre un peu de temps. Et depuis que nous avons terminé le spectacle, j’ai terminé les choses pour lesquelles j’étais déjà engagé.

Hemsworth a annoncé qu’il ferait une pause après avoir terminé la tournée de presse pour Illimité.

«Je rentre chez moi et je vais avoir une bonne partie de mon temps libre et simplement simplifier. Sois avec les enfants, sois avec ma femme.

Hemsworth sera à nouveau sur le grand écran dans le nouvel ajout de George Miller à la franchise Mad Max, Furiosaqui a terminé le tournage plus tôt ce mois-ci.

Selon la Société Alzheimer du Canada, d’ici 2050 plus de 1,7 million de Canadiens devraient vivre avec la démence, avec une moyenne de 685 personnes diagnostiquées chaque jour.

Il y a beaucoup de choses que les Canadiens peuvent faire pour améliorer leur santé et réduire l’impact de la démence, dit l’organisation. Tout comme Hemsworth l’a déclaré dans son interview, il s’agit notamment d’être plus actif physiquement et socialement, de suivre une alimentation saine et de stimuler son cerveau en s’engageant dans des jeux, en lisant et en apprenant de nouvelles langues, passe-temps et compétences, entre autres.