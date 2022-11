Chris Hemsworth va «faire une pause» après l’avertissement d’Alzheimer | Actualités Ents & Arts

Chris Hemsworth dit qu’il “prendra un peu de temps” lorsqu’il aura terminé la promotion de sa dernière émission, après avoir découvert qu’il avait “un risque accru de maladie d’Alzheimer”.

L’homme de 39 ans Étoile de Thor a appris la nouvelle lors du tournage de sa nouvelle série documentaire Limitless, après avoir passé une série de tests génétiques qui ont montré qu’il avait deux copies d’un gène appelé APOE4, à la fois de sa mère et de son père, qui a été lié à un risque accru de développer le trouble cérébral dégénératif.

Une étude de 2021 a montré que seuls 2 à 3 % environ de la population possédaient les deux copies du gène, ce qui les rend environ huit à dix fois plus susceptibles de développer la maladie d’Alzheimer.

L’acteur australien a déclaré à Vanity Fair que le diagnostic était sa “plus grande peur”, mais a ajouté “ce n’est pas comme si j’avais reçu ma démission”.

Bien que les résultats ne soient en aucun cas prédéterministes, ils sont considérés comme une forte indication que la personne pourrait continuer à développer la maladie.

Hemsworth a déclaré à la publication qu’il avait été informé de son diagnostic hors antenne et que les producteurs avaient la possibilité de ne pas en parler dans l’émission, mais a décidé qu’il voulait partager la nouvelle avec d’autres personnes pour les “motiver à mieux prendre soin”. d’eux-mêmes » et mettent en évidence les « mesures préventives » disponibles pour lutter contre la maladie d’Alzheimer.

Il a dit que la nouvelle “a vraiment déclenché quelque chose en moi pour vouloir prendre un peu de temps” et qu’il envisage de rentrer chez lui “pour avoir un bon moment de congé et simplement simplifier. Sois avec les enfants, sois avec ma femme.”

Hemsworth a trois enfants avec son actrice et épouse modèle espagnole, Elsa Pataky, et ils vivent à Byron Bay, en Australie.

L’acteur – dont les frères et sœurs Liam et Luke sont aussi des stars hollywoodiennes – n’a pas dit si ses frères, ou ses parents, ont continué à se faire tester.

Il a dit qu’il était possible que ses enfants – sa fille India Rose, 10 ans, et ses fils jumeaux, Sasha et Tristan, huit ans – veuillent se faire tester à l’avenir pour voir s’ils ont aussi le double gène.

Le grand-père de Hemsworth vit actuellement avec la maladie, et il l’a décrit comme “un gars vraiment sympathique”, ajoutant: “Je ne suis pas sûr qu’il se souvienne plus de grand-chose.”

Les deux prochains grands films de Hemsworth seront les Mad Max: Fury Road préquelle Furiosaet Extraction 2, tous deux en post-production.

Limitless, qui est réalisé par National Geographic, vise à découvrir les secrets de la longévité, en présentant à Hemsworth des défis extrêmes, notamment marcher au sommet d’un gratte-ciel et rencontrer une doula de la mort.

Limitless With Chris Hemsworth est maintenant disponible sur Disney+.