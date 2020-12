Chris Hemsworth douche sa femme de tout l’amour.

Le jeudi 24 décembre Les Vengeurs étoile a pris à Instagram pour fêter sa femme Elsa Pataky à l’occasion de leur 10e anniversaire de mariage.

« 10 ans ensemble! » il a écrit à côté d’un carrousel de photos avec la mère de trois enfants. « Dans l’attente des progrès de la médecine et de la science modernes et en profiter de quelques centaines de plus! »

Seule Instagram compte, l’ancien mannequin de 44 ans a partagé un photo torse nu de l’acteur de 37 ans à côté d’un arbre de Noël avec une quantité infinie de cadeaux en dessous. Dans la légende, elle a écrit: « Le Père Noël m’a apporté une figurine Thor pour Noël. »

Le couple heureusement marié partage trois enfants ensemble, Inde Rose, Jumeaux de 8 et 6 ans Tristan et Sasha. Et aussi parfaite que la famille puisse paraître, Elsa tente de tenir à distance les rumeurs du «couple parfait». Lors d’un entretien avec Le corps et l’âme de l’Australie en août, le Strong: comment manger, bouger et vivre avec force et vitalité l’auteur a partagé qu’elle et Chris ne sont pas sans défauts.