Chris Hemsworth passe des transformateurs animés au crossover GI Joe en direct

Chris Hemsworthla voix d’Optimus Prime dans le prochain Transformateurs Un film d’animation, rejoindrait désormais le live-action GI Joe et Transformateurs crossover de la série de films de franchise.

Date limite a annoncé que Paramount Pictures avait approché Hemsworth, mieux connu pour son rôle de Thor dans l’univers cinématographique Marvel, mais actuellement tout juste sorti de la sortie de Furiosa : Une saga Mad Max—jouer dans le film sans titre Transformateurs-GI Joe film. L’été dernier Transformers : Le Soulèvement des Bêtes a taquiné un crossover GI Joe avec un épilogue qui a excité les nostalgiques des jouets des années 80 pour la confrontation entre deux des plus grandes marques de Hasbro. On ne sait pas encore qui Hemsworth pourrait jouer dans le film d’action réelle – un héros de GI Joe, peut-être ? – mais il fait désormais partie de la famille du studio grâce à Transformateurs Unlequel Les notes de Deadline sont « l’un des titres Paramount Animation les plus testés jamais réalisés ».

Cependant, la réaction du public réel sera le véritable test ; Transformateurs Un devrait ouvrir ses portes le 20 septembre 2024. Le sans titre Transformateurs x GI Joe le film est en développement et n’a pas encore de date de sortie.

