Chris Hemsworth partage une photo BTS avec le cinéaste Taika Waititi et annonce la fin du film

Mercredi, Chris Hemsworth a profité de son compte Instagram pour annoncer qu’il avait terminé le tournage de son prochain projet, intitulé « Thor: Love and Thunder ».

S’adressant à son compte Instagram, Hemsworth a posté une photo avec le réalisateur oscarisé Taika Waititi sur les plateaux et a partagé son enthousiasme pour le film.

« C’est un résumé de Thor Love and Thunder, c’est aussi la journée nationale de ne pas fléchir, alors j’ai pensé que cette photo super détendue était appropriée. Le film va être des chauves-souris * » pas fou du mur, drôle et pourrait aussi tirer un cœur ou deux. Beaucoup d’amour, beaucoup de tonnerre », a-t-il écrit.

« Merci à tous les acteurs et à l’équipe qui ont fait cet autre incroyable voyage Marvel. Attachez-vous, préparez-vous et à bientôt au cinéma !! @taikawaititi @marvelstudios @jasinboland », a ajouté Hemsworth.

Le réalisateur Waititi a également annoncé qu’il avait terminé le tournage du film tout en révélant quelques détails du film tant attendu sur son compte Instagram.

« Et c’est un résumé de Thor: Love and Thunder. Parfois, deux personnes se réunissent pour inspirer le monde et changer le paysage cinématographique pour toujours. Et puis il y a moi et @chrishemsworth qui sommes trop cool pour se soucier de quoi que ce soit, sauf de faire des films qui rendent les gens absolus la joie. Ok, je n’ai pas l’air cool, je le sais », a écrit Waititi.

Selon la date limite, ‘Thor: Love And Thunder’, qui était tourné en Australie, sortira en mai 2022. C’est le quatrième film de la franchise Thor.

Les acteurs Karen Gillan, Tessa Thompson, Natalie Portman, Matt Damon, Russell Crowe, Melissa McCarthy, Sam Neill, Sean Gunn, Jaimie Alexander et Christian Bale seront également vus dans le film très attendu.