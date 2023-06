Chris Hemsworth ne veut pas que sa fille se lance dans la comédie, veut qu’elle « ait une enfance »

Chris Hemsworth n’est pas pressé que sa fille commence sa carrière d’actrice.

Hemsworth, 39 ans, et sa fille aînée, India Rose, sont apparus ensemble dans le dernier épisode de « Thor » de l’acteur.

« Vous savez, c’était à l’origine censé être juste un petit moment super rapide dans le film, puis le personnage s’est élargi en raison du changement de l’histoire », a déclaré Hemsworth à Entertainment Tonight à propos du rôle de sa fille dans le film. « J’ai dit : ‘Oh, tu veux faire des dialogues dans le film ?’ Et elle est comme, ‘Ouais, cool!’ Et elle était une pro et elle adorait ça. »

« Mais je veux qu’elle ait une enfance, et je pense qu’elle aussi », a-t-il ajouté.

SORTIE DE HOLLYWOOD: POURQUOI CHRIS HEMSWORTH, TOM HOLLAND, BRYAN CRANSTON A GAUCHE SPOTLIGHT APRÈS AVOIR FAIT UNE FEMME

Cependant, il la soutiendrait lorsqu’elle serait plus âgée « si elle a envie de faire plus de choses ».

« Mais j’ai dit: » Il y a beaucoup de temps, ma chérie « , a-t-il expliqué. « ‘Aller à l’école, faire du cheval, s’amuser, être un enfant.’ Parce qu’une fois que le train bouge, c’est assez difficile de descendre, et tu manques beaucoup de choses. »

India a joué le rôle de Love dans le film, qui est sorti en juillet 2022. Hemsworth a déjà parlé de l’expérience « cool » de filmer avec sa fille dans une interview avec FOX 5.

« Cela ressemblait à une expérience familiale amusante unique », a déclaré Hemsworth. « Je ne veux pas [my children] aller maintenant et être des enfants stars et acteurs. C’était juste une expérience spéciale que nous avons tous vécue. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

Hemsworth a épousé Pataky en 2010 et le couple partage sa fille India Rose, née en mai 2012 et des jumeaux, Sasha et Tristan, nés en mars 2014.

La star d' »Extraction » a déjà parlé de ses enfants et réfléchi à sa propre enfance dans une interview avec le magazine People.

« Je veux qu’ils apprécient tout », a déclaré Hemwsworth à propos de ce qu’il espère inculquer à ses enfants.

« J’ai grandi avec très peu d’argent, mais mes parents étaient mes héros absolus », a expliqué la star d' »Extraction ». « Ils étaient des êtres humains respectueux et gentils et fonctionnaient d’une manière qui était constamment inspirante, nourrissante et gentille. »

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS