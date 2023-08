Chris Hemsworth, Matt Damon et leurs femmes déjeunent Date : Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Mode média / SplashNews

Matt Damon est en visite Chris Hemsworth en bas ! Matt, 52 ans, et sa femme, Luciana Barrosoont été vus en train de déjeuner au bord de l’eau avec Liam, 39 ans, et sa femme, Elsa Patakile lundi 31 juillet à Byron Bay, en Australie, où Chris et Elsa vivent avec leurs enfants. Luc Hemsworth a également rejoint avec sa femme, Samantha. Comme on le voit ci-dessous, Matt et Chris ont enfilé des chemises à carreaux bleues et blanches assorties. Matt a également été vu portant des cadeaux emballés dans ses mains sur une autre photo prise lors du double rendez-vous. Peut-être étaient-ils pour Elsa, qui vient de fêter ses 47 ans. Matt a associé sa chemise boutonnée à un jean bleu, tandis que le Thor La star a laissé sa chemise ouverte avec un t-shirt blanc en dessous et a enfilé un pantalon kaki.

Elsa et Luciana, toutes deux âgées de 47 ans, ont également été photographiées en train de rire en marchant ensemble. Elsa était plus belle que jamais dans une robe violette froncée qui comportait des manches longues et des découpes sur la poitrine. Elle a accessoirisé avec un sac à bandoulière blanc, des nuances noires, un collier et des boucles d’oreilles. Luciana, quant à elle, portait un pantalon vert amusant et un haut court à col en V à motifs. Les deux femmes portaient leurs cheveux lisses.

Matt et Chris sont des amis de longue date. « Nous sommes devenus amis à peu près au moment où j’ai commencé à travailler, et j’ai vraiment apprécié de voir comment il se comporte », a déclaré Chris à propos de son amitié avec le lauréat d’un Oscar lors d’une conversation en 2014 avec GQ. « Matt est juste un gars normal qui a compris le truc de la star de cinéma. »

En 2018, Elsa a donné plus d’informations sur le lien étroit qu’elle et Chris partagent avec Matt et Luciana. « Chris a été un grand fan de Matt Damon, moi aussi, et puis quand j’ai rencontré sa femme, je suis encore plus fan de sa femme », a-t-elle déclaré. PERSONNES. «Ce sont des gens tellement incroyables. Nous avons trois enfants, ils ont quatre enfants, donc nous avons fini par faire les mêmes plans parce que tout ce que nous faisons, nous le faisons avec les enfants, donc c’est plus facile de faire des choses avec des gens qui vous comprennent. Et ils sont aussi très aventureux, alors nous étions juste en vacances au Costa Rica. Nous leur en avons parlé et ils sont allés et ont adoré, puis nous sommes allés ensemble et nous nous sommes bien amusés et nous sommes devenus de très très bons amis. Elsa a même révélé qu’elle et Luciana avaient des tatouages ​​​​assortis.

Luciana et Matt ont récemment fait la une des journaux lorsque Matt a révélé qu’il devait « négocier » avec sa femme dans le cadre d’une thérapie de couple afin d’assumer son rôle dans le succès au box-office, Oppenheimer. « J’avais – pour ne pas devenir trop personnel – négocié longuement avec ma femme pour que je prenne un congé », a-t-il déclaré. Divertissement hebdomadaire le 17 juillet. « J’avais été dans Interstellaireet puis Chris [Nolan] m’a mis sur la glace pour quelques films, donc je n’étais pas dans la rotation, mais j’ai en fait négocié en thérapie de couple – c’est une histoire vraie – la seule mise en garde à mon congé était si Chris Nolan appelait. C’est sans savoir s’il travaillait ou non sur quoi que ce soit, car il ne vous le dit jamais. Il vous appelle juste à l’improviste. Et donc, c’était un moment dans ma maison.

Chris, quant à lui, a attiré l’attention des fans plus tôt ce mois-ci en offrant à sa femme un doux anniversaire alors qu’elle avait 47 ans. (vu ICI) qui les a montrés se préparant à creuser dans un gâteau d’anniversaire. Trop mignon!

