Chris Hemsworth jouera dans Transformers et le film GI Joe Crossover

Chris Hemsworth est en pourparlers pour rejoindre une autre franchise à succès.

Après avoir incarné Thor de Marvel et le méchant dérangé Dementus dans « Furiosa : A Mad Max Saga » de George Miller, Hemsworth est en pourparlers pour jouer dans le prochain crossover entre les franchises « Transformers » et « GI Joe » de Paramount.

Le crossover « Transformers » et « GI Joe » a été dévoilé pour la première fois dans l’entrée de l’année dernière, « Transformers : Rise of the Beasts », et officiellement confirmé à la CinemaCon de cette année par Paramount. À la fin de « Rise of the Beasts », le personnage d’Anthony Ramos, Noah, rencontre un agent gouvernemental louche nommé Agent Burke, interprété par Michael Kelly, la star de « House of Cards ». Il remet à Noah une carte de visite, après avoir sauvé le monde avec les Autobots, et il est révélé que Burke travaille pour les GI Joes, une équipe spéciale de commandos. Les deux marques populaires des années 80 se sont déjà croisées dans les bandes dessinées Marvel, mais ce serait la première fois qu’elles se réunissent sur grand écran.

« Noah passe de quelqu’un qui ne peut pas trouver de travail à celui qui obtient le meilleur travail de tous les temps. C’était vraiment organique de le mettre ici parce que vous pouviez le relier à l’histoire », a déclaré le producteur Lorenzo di Bonaventura. Variété à la première de « Rise of the Beasts ». « Nous n’avions pas l’impression d’être cyniques et de dire : « Bonne nouvelle, nous pourrions simplement mettre des GI Joes ici. » Les fans veulent beaucoup de choses ; si nous le faisons et que nous ne le comprenons pas bien, ils seront déçus. Il nous a fallu un certain temps pour comprendre les Maximals, et maintenant nous avons une idée de la façon de commencer l’histoire de Joes.

Cela marquerait le deuxième rôle de « Transformers » pour Hemsworth, puisqu’il joue déjà dans le film d’animation « Transformers One ». Il interprète le jeune Optimus Prime, à l’époque où il était connu sous le nom d’Orion Pax, dans le film qui sortira en salles le 20 septembre.

Di Bonaventura, Mark Vahradian, Michael Bay, Tom DeSanto et Don Murphy produiront le crossover, et Steven Spielberg et Hasbro Entertainment en seront les producteurs exécutifs.