Chris Hemsworth fait l’éloge de sa fille India dans les photos de retour de “Thor” Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Shutterstock

Après les débuts réussis le week-end de Thor : Amour et tonnerre, Chris Hemsworth a partagé une adorable rétrospective sur son Instagram lundi 11 juillet. “Ici [are] deux photos de moi et de ma fille », Chris, 38 ans, a sous-titré les photos de lui à côté de lui et Elsa Pataky’l’aîné de l’enfant, Inde Rose Hemsworth. La première photo a été prise lors de “la première fois qu’elle était sur le plateau il y a 11 ans”, a écrit la star de Marvel. “L’autre est le plus récent sur Thor : Love and Thunder. C’est mon super-héros préféré.

Plus à propos Chris Hemsworth

India Rose est née le 11 mai 2012, il est donc probable que ce premier cliché ait été pris lors du tournage de Thor: Le Monde des Ténèbres, dont le tournage a commencé en septembre de la même année. Sur la deuxième photo, Chris tient sa fille – maintenant âgée de dix ans – dans ses bras pour une scène charnière dans le dernier épisode, Amour et tonnerre.

En fait, le nouveau Thor le film ne présente pas un, pas deux, mais plusieurs Hemsworth. [Minor spoiler alert]. Chris a déclaré fin juin que l’un de ses jumeaux de 8 ans et d’Elsa, Sacha et Tristan, joue un jeune Thor. L’Inde joue “le personnage de Love”, a déclaré Chris, avant d’ajouter. “C’est vraiment cool. Ils voulaient vraiment en faire partie. »

Papas célèbres avec leurs enfants : jolies photos de Scott Disick et plus

“Cela ressemblait à une expérience familiale amusante unique”, a ajouté Hemsworth. “Je ne veux pas qu’ils partent maintenant et soient des enfants stars et acteurs. C’était juste une expérience spéciale que nous avons tous vécue et ils ont adoré. Ils ont passé un bon moment.

Avoir l’Inde dans le film “n’a pas toujours été le plan” Thor : Amour et tonnerre directeur Taika Waititi a déclaré à Marvel.com. “L’idée a vraiment commencé quand Chris parlait de [his daughter] Inde. Et il m’a dit : ‘Oh, tu sais, ce serait plutôt cool pour moi d’être dans une scène avec ma fille.’ J’ai commencé à regarder autour de moi comme, oh, tout le monde a des enfants. Tous ces acteurs ont des enfants.

Lien connexe Lié: Les enfants de Chris Hemsworth : rencontrez ses 3 enfants avec Elsa Pataky

Chris a évoqué sa décennie d’être le dieu du tonnerre dans une publication Instagram du 27 juin. « Depuis plus d’une décennie, vous nous avez montré que Thor est toujours digne. Nous sommes humbles et reconnaissants envers vous tous qui avez fait partie de cet incroyable voyage », a-t-il écrit. “Nous avons hâte que vous voyiez.” Apparemment, le reste du monde était prêt à le voir : le film rapporte actuellement plus de 303 millions de dollars au box-office mondial, et il n’est sorti que depuis quatre jours.