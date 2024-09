Chris Hemsworth et Sam Rockwell en guest star dans le premier film de Stuntnuts

EXCLUSIF:Chris Hemsworth (Thor et l’extraction films) et Sam Rockwell (Trois panneaux d’affichage à l’extérieur d’Ebbing, Missouri ; Argylle) « aident » leurs amis cascadeurs dans le premier d’une série de films en quatre parties intitulée Les cascadeurs – oui, c’est un palindrome – qui sont réalisés sous la bannière Marv Films de Matthew Vaughn.

Vous avez peut-être repéré le Les cascadeurs titre introduit dans la bande-annonce – réalisée par Vaughn – que le directeur général de Meta, Mark Zuckerberg, a récemment publiée sur sa page Instagram officielle pour promouvoir les lunettes intelligentes RayBan de Meta.

On y voit Zuckerberg, vu initialement avec un bras en feu, se lancer dans une série de cascades avec John Cena et Benson Boone chorégraphiées sur l’air du classique pop énergique de Junior Senior. Bougez vos pieds (et sentez-vous unis) .

Le teaser se termine avec un Zuckerberg perplexe regardant son bras brûlé, s’exclamant : « Hé, Meta, est-ce que je suis en feu ? » Vous pouvez le regarder ici :

Une version plus longue a été présentée lors d’une conférence Meta aujourd’hui.

La bande-annonce de Meta donne un avant-goût du plaisir alimenté Les cascadeurs des films qui sont à différents stades de production.

Je suis allé en visite secrète sur le plateau cet été aux studios Arborfield, une ancienne garnison de l’armée britannique dans le Berkshire, pour observer le tournage de ce qui était alors connu sous le nom de Le cascadeur. Tout cela était très secret, mais maintenant que la bande-annonce de Zuckerberg est sortie, il est temps de révéler les détails.

Hemsworth et Rockwell sont les guest stars du premier film de la série qui s’appelle désormais Stuntnuts : Le FilmIls jouent leur propre rôle et sont rejoints par un noyau de cascadeurs qui joueront dans les quatre films réalisés par le coordinateur de cascades de talent Damien Walters.

Stuntnuts : Le Film Dan Smith/Marv Films

Chaque régulier Les cascadeurs L’artiste et créateur s’est vu attribuer un nom de plume distinctif.

Par exemple, le réalisateur Walters a été nommé Noyer tandis que Vaughn a été étiqueté Casse-Noisetteune appellation des plus appropriées.

Membres de la principale Les cascadeurs la troupe est :

Bobby Holland Hanson, la doublure habituelle de Hemsworth est Fou.

Greg Townley, gymnaste expert et doublure de Tom Holland sur deux Spider-Man films, c’est Noix dure.

Paul Lowe, un pilier de quatre pieds huit pouces de la Harry Potter films et Game of Thronesest Arachide et Haruka Oshima, la seule femme de l’équipe, qui a exercé son métier dans plusieurs films, notamment Pas le temps de mourir, La vieille garde et Les résurrections de Matrixest Noisette.

Damien Walters (en short blanc) sur le tournage de « Stuntnuts : le film ». Photo de Baz Bamigboye/Deadline

La troupe apparaît au complet dans les deux films qui ont été tournés jusqu’à présent : Stuntnuts : Le film et Stuntnuts fait un combat à l’école.

Une troisième fonctionnalité, Stuntnuts fait tremblerdécrit comme Mâchoires rencontre Le jour de la marmottea été annoncé par Vaughn aujourd’hui.

Il est prévu que la vedette soit la superstar du catch professionnel devenue star de l’action John Cena – il était aussi un Ken dans Barbie– qui sera connu sous le nom de Châtaigne; et l’auteur-compositeur-interprète pop, sensation TikTok et cascadeur fanatique Benson Boone est Devenez fou.

La configuration pour Stuntnuts : Le Film il s’agit d’un groupe d’athlètes qui décident de collecter des fonds pour que la salle de sport où ils s’entraînent puisse rester ouverte.

Ils utilisent leurs talents athlétiques et gymniques pour se faire embaucher comme cascadeurs et, dit Vaughn, « tout le plaisir du film est que les cascadeurs seront rejoints par diverses grandes stars et qu’ils seront les artistes de soutien qui soutiennent les cascadeurs qui sont les stars du film. »

C’est le cas de Hemsworth et Rockwell qui ont accepté de travailler sur Stuntnuts : Le Film « pour nous aider », dit Walters.

« J’ai parlé de l’idée à Chris et Matthew m’a aidé à la concrétiser. Sam était également intéressé. Nous avons tous travaillé ensemble et vous savez comment les idées sont discutées entre les prises sur un plateau et c’était l’une d’entre elles », ajoute Walters.

Vaughn rit et dit que la série de films a commencé modestement et s’est développée. « C’était la germination d’une idée, qui a en quelque sorte échappé à tout contrôle. »

Mais il l’a « adoré » parce que cela lui rappelait les premiers jours où lui et Guy Ritchie faisaient Serrure, crosse et deux canons fumants et Arracher. Ces films, dit Vaughn, représentaient « l’excitation, le travail d’équipe et le plaisir ».

Vaughn ajoute : « Nous ne savions pas vraiment ce que nous faisions, mais nous étions déterminés, et nous ressentons la même chose maintenant. »

Walters dit que les films parlent de « notre tentative de donner une représentation fidèle du monde des cascades et du monde du cinéma ».

Il y a aussi une intention sérieuse derrière les films, dit Walters. « Les gens peuvent être blessés », nous dit-il.

Pendant le tournage de Stuntnuts : Le Film En novembre dernier, le cascadeur Greg Townley effectuait une cascade au sommet d’un château d’eau dans les coulisses des studios Aborfield lorsqu’il est tombé « dans le mauvais sens » en atterrissant sur des matelas en mousse et en caoutchouc gigantesques, raconte Walters.

« La chute était intentionnelle dans le cadre d’une cascade, mais Greg a atterri légèrement mal et s’est cassé le dos à trois endroits », explique Walters.

Greg Townley sur le tournage après son accident dans Stuntnuts: The Movie. Photo : Baz Bamigboye/Deadline

Townley a été hospitalisé pendant plusieurs semaines et a subi deux interventions chirurgicales au dos. Il a passé six mois à récupérer.

Le château d’eau sur le terrain d’Arborfield Studio. Photo : Baz Bamigboye/Deadline

La production a été retardée de six mois. Lorsque j’ai visité le plateau, Townley était assis dans la caravane de maquillage se préparant à tourner une scène napoléonienne pour Stuntnuts : Le Film. « Je ne plongerai plus depuis des châteaux d’eau pendant un certain temps. C’était une chute de 33 mètres. C’était un de ces accidents bizarres. Maintenant, mon histoire est inscrite dans le scénario et il n’y a rien de plus réel que cela », dit Townley. « C’est comme un aperçu des coulisses de notre industrie », ajoute-t-il.

Avant l’accident de Townley, Walters avait écrit une scène sur un cascadeur aux prises avec une blessure.

Lorsque Townley est tombé et s’est gravement blessé, il a intégré dans le film, avec la permission de Townley, l’incident réel. Le film comportera un segment de huit minutes relatant l’accident, les opérations, la récupération et le retour sur le plateau.

« C’est étrange et fascinant à regarder », dit Vaughn. « Greg est un gars très courageux. »

De gauche à droite : Matthew Vaughn, Paul Lowe et le producteur Adam Bohling sur le tournage de Stuntnuts : The Movie. Photo : Baz Bamigboye/Deadline

Stuntnuts fait un combat à l’école a été achevé. Stuntnuts : Le Film La post-production devrait être terminée à la fin du mois d’octobre.

Vaughn a déclaré que les détails concernant les films étaient jusqu’à présent gardés secrets. Il prévoit de montrer bientôt deux des films aux distributeurs.

Vaughn dit que si le nouveau Les cascadeurs les films décollent au box-office puis lui et Walters prolongeront la série « comme ils l’ont fait tous ces Continuer « Les films d’autrefois. »