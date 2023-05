Chris Hemsworth est un homme BAAAD dans la bande-annonce de « Extraction 2 »

C’est la bonne!

Ce son que vous entendez est celui des amateurs de films d’action qui crient au retour de Chris Hemsworth dans le rôle de Tyler Rake dans la bande-annonce explosive de Extraction 2 vous pouvez voir ci-dessous:

Selon le synopsis officiel, « Rake est de retour en tant que mercenaire australien des opérations noires chargé d’une autre mission meurtrière : sauver la famille battue d’un gangster géorgien impitoyable de la prison où ils sont détenus. »

Hemsworth retrouve le réalisateur Sam Hargrave avec Jo et Anthony RussoProduction d’AGBO et écriture de Joe Russo.

Golshifteh Farahani reprend son rôle du premier film avec Adam Bessa, Olga Kurylenko, Daniel Bernhardet Tinatin Dalakishvili également co-vedette.

« Pour moi, l’image de Chris Hemsworth battant la merde d’un groupe de prisonniers, alors qu’il était en feu, dans la neige était quelque chose que je ne pouvais pas laisser passer », a déclaré Hargrave à propos de la scène la plus animée du film dans un interview avec Empire.

« Et chapeau à Chris. Ce n’était pas du feu CG. Et il devait le faire encore et encore. Je ne connais pas beaucoup de gens, sans parler des célébrités d’Hollywood, qui vont vous laisser les allumer devant la caméra… c’était assez incroyable à regarder.