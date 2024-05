Chris Hemsworth est « pour toujours » dans la « dette » de sa femme après qu’elle ait « mis de côté ses propres rêves » pour subvenir à ses besoins

{{#rendered}} {{/rendered}}

Chris Hemsworth chante les louanges de sa femme.

L’acteur de « Thor » a reçu jeudi une étoile sur le Hollywood Walk of Fame et a adressé un remerciement spécial à son épouse Elsa Pataky lors de son discours de remerciement.

« Je tiens à remercier ma magnifique épouse, qui a été ici tout au long de ma carrière, à mes côtés, m’encourageant et me soutenant sans cesse », a-t-il déclaré. « Et je n’oublie pas qu’elle a mis de côté ses propres rêves pour soutenir les miens et, encore une fois, [I am] pour toujours ta dette.

« Le fait [is] que rien de ce que je fais, aucun de ces moments, ces occasions et événements spéciaux, rien de tout cela n’est spécial sans toi à mes côtés. Je t’aime. »

Hemsworth et Pataky se sont rencontrés en 2010 et se sont mariés la même année, trois mois seulement après avoir officialisé leur relation. Depuis, ils ont accueilli trois enfants ensemble : leur fille India Rose, 12 ans, et les jumeaux Sasha et Tristan, 10 ans.

Pataky est surtout connue pour son rôle dans trois films « Fast and the Furious », dans lequel elle incarne l’officier Elena Neves. Hemsworth a décroché le rôle du Dieu du Tonnerre dans « Thor », incarnant le personnage dans plusieurs films autonomes et dans les films « The Avengers ». Cela a conduit à des rôles plus importants dans « Rush », « Extraction » et « The Huntsman : Winter’s War ».

Le couple joue désormais ensemble dans « Furiosa : A Mad Max Saga », dans lequel Hemsworth incarne le méchant, le Dr Dementus. Pataky a deux rôles dans le film, Vuvalini General et M. Norton.

« C’est un peu comme une soirée en amoureux pour nous parce que nous avons trois enfants », a déclaré Hemsworth à E! Des nouvelles de ma collaboration avec Pataky. « Aller travailler ensemble, c’est quand nous passons du temps seuls. »

Alors qu’ils envisageaient de travailler ensemble comme une pause avec leurs enfants, les trois enfants étaient sur le plateau avec eux pendant le tournage. Hemsworth a expliqué que leurs enfants « étaient souvent sur le plateau », ajoutant que « plus rien ne les choquait » parce qu’« ils comprennent les ficelles » dans les coulisses.

Ce n’est pas la première fois que Hemsworth agit aux côtés d’un membre de sa famille. Sa fille a joué un rôle central dans le dernier film de Thor, « Thor : Love and Thunder ».

« Vous savez, à l’origine, c’était censé être juste un petit moment très rapide dans le film, puis le personnage s’est développé en raison du changement de l’histoire », a déclaré Hemsworth à Entertainment Tonight en juin 2023. « J’ai dit : ‘Oh, tu veux faire des dialogues dans le film ? Et elle dit : « Ouais, cool ! » Et elle était une pro et elle adorait ça. »

Bien que l’Inde ait volé la vedette pendant le film, Hemsworth n’est pas pressé de la voir dans d’autres films. Il a dit au média qu’il « veut[s] qu’elle ait une enfance », ajoutant qu’il pourrait la laisser continuer à jouer à l’avenir si elle le souhaite.

« Mais j’ai dit : ‘J’ai tout le temps, ma chérie. Va à l’école, monte à cheval, amuse-toi, sois un enfant' », a-t-il ajouté. « Parce qu’une fois que le train bouge, c’est assez difficile d’en descendre et on rate beaucoup de choses. »