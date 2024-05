Chris Hemsworth en pourparlers pour le film croisé « Transformers & GI Joe »

Collection Everett/Getty

EXCLUSIF: Chris Hemsworth est en pourparlers pour jouer dans le film sans titre de Paramount Pictures Transformateurs/GI Joe film crossover, a appris Deadline, basé sur la gamme de jouets Hasbro.

Une fois l’accord finalisé, cela remettra le lot de Melrose Ave. en activité avec Hemsworth qui joue déjà dans Paramount Animation/Hasbro’s. Transformateurs Un qui sortira en salles le 20 septembre 2024. Ce film était l’un des titres Paramount Animation les plus testés de tous les temps.

Les graines ont été plantées pour un film croisé entre les deux méga marques Hasbro des années 1980 dans l’épilogue du film de Steven Caple Jr. Transformers : Le Soulèvement des Bêtes l’été dernier, une suite qui a relancé les robots déguisés sur grand écran avec un budget de 439 millions de dollars, soit plus de Indiana Jones et le cadran du destinLes recettes mondiales de 384 millions de dollars. En fait, GI Joe et Transformers se sont mêlés dans la célèbre bande dessinée Marvel dans les années 1980.

Ce qui est clair, et évident après la présentation de Paramount à la CinemaCon, c’est que malgré toutes les discussions bruyantes sur une fusion, que le marié soit Skydance ou Sony/Apollo, le studio s’efforce sans relâche d’exploiter ses coffres pour une propriété intellectuelle sur grand écran.

Lorenzo di Bonaventura, Mark Vahradian, Michael Bay, Tom DeSanto et Don Murphy produisent. Steven Spielberg et Hasbro Entertainment sont des EP.

Hemsworth est remplacé par CAA et Greenberg Glusker.

L’acteur australien s’est fait connaître du public américain dans le rôle de Thor dans les films des studios Marvel, notamment le deuxième film le plus rentable de tous les temps, celui des frères Russo. Avengers : Fin de partie avec 2,8 milliards de dollars. Hemsworth s’est à nouveau associé aux frères Russo pour le film original de Netflix Extractionécrire l’histoire du service de streaming. Attirant 99 millions de téléspectateurs au cours des quatre premières semaines seulement, le film est devenu le film original le plus regardé que le service de streaming ait jamais vu. Hemsworth a repris son rôle de mercenaire Tyler Rake dans Extraction 2, produit par la société de production multiplateforme de l’acteur, Wild State. Hemsworth s’est également associé à Darren Aronofsky pour la série Disney+ Original de National Geographic. Sans limites avec Chris Hemsworth . La saison de six épisodes faisait également partie du premier contrat de Hemsworth via Wild State. La production de la deuxième saison a récemment terminé. Hemsworth joue actuellement le rôle de Dementus dans le film de George Miller.Furiosa : Une saga Mad Maxqui a séduit les critiques de Rotten Tomatoes à 90% certifié frais et 90% auprès du public. Le critique de cinéma en chef de Deadline, Pete Hammond, a annoncé que pour Hemsworth, le rôle était « la meilleure performance de sa carrière », ajoutant « Hemsworth, employant un accent et un look distincts, s’enferme dans ce rôle avec abandon et vole la photo. Il devient instantanément l’un des grands méchants, complexe et infiniment observable et charismatique comme tous les dirigeants les plus égarés.