Chris Hemsworth dit qu’il prend une pause pour passer du temps avec sa famille après avoir fait face à sa propre mortalité

Chris Hemsworth prend “un congé” après avoir terminé la tournée de presse de sa nouvelle série documentaire Disney + “Limitless”.

L’acteur de 39 ans a déclaré à Vanity Fair qu’après avoir tourné le dernier épisode de la série, centré sur la mortalité et la mort, il avait décidé de faire une pause dans sa carrière pour passer du temps avec sa famille. La star de “Thor” partage sa fille India, 10 ans, et ses jumeaux de 8 ans, Tristan et Sasha, avec sa femme Elsa Pataky, 46 ans.

“Faire un épisode sur la mort et faire face à sa propre mortalité m’a fait dire : « Oh mon Dieu, je ne suis pas encore prêt à y aller »”, a-t-il déclaré.

Il a poursuivi: “Je veux m’asseoir et être dans cet espace avec un plus grand sentiment de calme et de gratitude.”

CHRIS HEMSWORTH APPREND QU’IL EST « 8 À 10 » FOIS PLUS PROBABLE D’ATTEINDRE LA MALADIE D’ALTZHEIMER SUR UN NOUVEAU SPECTACLE LIMITLESS

“Et puis vous commencez à parler des enfants et de la famille et à dire:” Oh mon Dieu, ils vieillissent, ils grandissent et je n’arrête pas de mettre un autre film sur un autre film. Avant que vous ne vous en rendiez compte, ils ont 18 ans, et ils ont déménagé de la maison, et j’ai raté la fenêtre.”

Le natif d’Australie a expliqué: “Cela a vraiment déclenché quelque chose en moi de vouloir prendre un peu de temps. Et depuis que nous avons terminé le spectacle, j’ai terminé les choses pour lesquelles j’étais déjà engagé.”

“Maintenant, quand j’aurai terminé cette tournée cette semaine, je rentrerai chez moi, et je vais avoir un bon moment de congé et simplifier. Sois avec les enfants, sois avec ma femme.”

Dans la série en six parties, Hemsworth teste ses limites physiques et mentales en explorant comment lutter contre le vieillissement et prolonger la vie.

Pendant le tournage de l’émission, Hemsworth a appris qu’il était 8 à 10 fois plus susceptible que l’individu moyen de développer la maladie d’Alzheimer.

Dans le cinquième épisode, il rencontre le médecin de la longévité, le Dr Peter Attia, et subit une série de tests génétiques.

“Nous avons tous les tests sanguins possibles”, a déclaré Attia à Hemsworth dans l’émission. “Et tu as deux exemplaires d’APOE4. Un jeu de ta mère et un jeu de ton père.”

APOE4 est le gène qui a la plus forte corrélation avec le développement de La maladie d’Alzheimer; cependant, on ne sait pas grand-chose à son sujet.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“L’idée que je ne pourrai pas me souvenir de la vie que j’ai vécue, ou de ma femme, de mes enfants, est probablement ma plus grande peur”, l’étoile “Avengers” franchement partagé dans l’épisode.

Attia a déclaré à Hemsworth: “Je suis convaincu que si nous prenons toutes les mesures possibles, nous pouvons réduire votre risque à celui de n’importe qui d’autre.”

L’acteur d'”Extraction” a également révélé que son grand-père souffrait de la maladie. “Il ne se souvient pas non plus qui nous sommes, vous savez, ses petits-enfants, mais aussi même ses propres enfants, pendant des années. C’est déchirant.”

Dans son interview avec Vanity Fair, Hemsworth a déclaré que cette révélation l’avait amené à apporter des changements importants dans sa vie. Il a également révélé que Disney + avait proposé de couper ses résultats de test de l’épisode.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

“J’ai pensé:” Non, écoutez, si c’est une motivation pour que les gens prennent mieux soin d’eux-mêmes et comprennent également qu’il y a des mesures que vous pouvez prendre – alors fantastique “”, a déclaré Hemsworth au point de vente.

“Mon souci était que je ne voulais tout simplement pas le manipuler et le dramatiser à outrance, et en faire une sorte de prise hokey à l’empathie ou quoi que ce soit pour le divertissement.”

Caroline Thayer de Fox News Digital a contribué à ce rapport.