Chris Hemsworth dirigera le film croisé GI Joe-Transformers

Chris Hemsworth au Met Gala 2024.

Jamie McCarthy/Getty Images

Chris Hemsworth double la mise sur Transformers. L’acteur est en pourparlers pour diriger un film crossover sans titre pour Paramount et Hasbro Entertainment qui réunirait les franchises Transformers et GI Joe, Le journaliste hollywoodien a confirmé.

Cela marque une seconde Transformateurs projet pour Hemsworth, qui interprète les stars dans le prochain Transformateurs Un film d’animation, qui arrive en salles le 20 septembre.

Le film proposé suit les événements de l’année dernière Transformers : Le Soulèvement des Bêtes, qui s’est terminé avec Noah Diaz d’Anthony Ramos recevant une offre d’emploi des Joes. Le réalisateur Steven Caple Jr. a mis la fin du scénario sous les encouragements du producteur Lorenzo di Bonaventura, les cinéastes sachant qu’il pourrait falloir quelques manœuvres pour y parvenir.

« Le studio a réagi positivement et ils se sont simplement demandé : « Eh bien, comment pouvons-nous faire cela ? » Comment pouvons-nous y parvenir ?' », a déclaré Caple THR l’année dernière, notant qu’il existait un roman graphique croisé qui pourrait servir d’inspiration. « Il a fallu près de deux ans pour parcourir tout le système, parler à tout le monde et avoir une idée. »

Caple, à un moment donné, envisageait la fonction de croisement, mais n’y était pas attaché. On ne sait pas si un scénariste ou un réalisateur est actuellement sur le film, qui sera produit par di Bonaventura, Mark Vahradian, Michael Bay, Tom DeSanto et Don Murphy. Steven Spielberg et Hasbro Entertainment sont les producteurs exécutifs.

Hemsworth, qui est devenu une célébrité mondiale en incarnant Thor dans l’univers cinématographique Marvel, vient de quitter Furiosa : Une saga Mad Max. Ses rôles notables incluent également celui de diriger le film d’action de Netflix Extraction la franchise.

Date limite a annoncé la nouvelle pour la première fois.

Plus à venir.