Chris Hemsworth semblait être une cible facile pour les blagues alors que ses proches se réunissaient pour célébrer le jour de Noël.

L’acteur de 37 ans a été rejoint par son épouse Elsa Pataky, 44 ans, alors qu’ils organisaient vendredi une fête en famille en Australie.

Avec ceux réunis dans la bonne humeur, il semblait que les célébrations impliquaient de se moquer de la star hollywoodienne Chris – alors que les membres de la famille se tournaient vers les médias sociaux pour faire des blagues aux dépens de l’acteur.

Épouse bien-aimée – et mère de ses trois enfants – Elsa a dirigé la meute en partageant une photo de son mari debout à côté de l’arbre de Noël familial tout en fléchissant ses incroyables muscles.







(Image: Elsa Pataky / Instagram)



Prenant note de manière ludique du rôle célèbre de Chris en tant que super-héros Marvel, Elsa a légendé la photo: «Le Père Noël m’a apporté une figurine Thor pour Noël.

Son commentaire a provoqué un flot de commentaires amusés de la part des adeptes – avec de nombreuses chaînes d’émojis qui pleuraient de rire en réponse.

Au déjeuner de Noël, le jeune frère de Chris, Liam Hemsworth, a également visé la star en se moquant de la capacité de l’acteur Thor à tenir une conversation.







(Image: Liam Hemsworth / Instagram)



Partageant un selfie sur Instagram, Liam, 30 ans, écrit: «Joyeux Noël à tous! Gros bisous.

«Profitez de votre temps avec votre famille et vos amis. Excellente conversation avec @chrishemsworth. «

Sa photo, cependant, montrait que Chris s’était détourné de lui.

La veille de Noël, Chris s’est rendu sur Instagram lui-même pour faire une déclaration d’amour à sa femme alors qu’ils marquaient 10 ans de romance.







(Image: Elsa Pataky / Instagram)



Partageant une série de photos d’eux ensemble, il a écrit: « 10 ans ensemble! Dans l’attente des progrès de la médecine et de la science modernes et en profiter de quelques centaines de plus! » aux côtés d’embrasser des emojis et des coeurs rouges.

Chris et Elsa ont commencé à se fréquenter au début de 2010 avant de se marier pendant la période de Noël de cette année-là.

Ils ont trois enfants ensemble – une fille de huit ans nommée India et des jumeaux Tristan et Sasha, âgés de six ans.