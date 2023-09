Chris Hemsworth, Brad Pitt et Ben Affleck font partie des stars masculines qui s’améliorent avec l’âge : PHOTOS

Chris Hemsworth fête ses 40 ans

Chris Hemsworth a surfé sur les vagues aux côtés de son frère Liam Hemsworth et d’un ami alors qu’il célébrait son 40e anniversaire en août.

L’acteur de « Thor : Love and Thunder » a été aperçu en train de discuter avec les deux dans un parking avant une séance de surf à Byron Bay, en Australie. Hemsworth a montré son célèbre physique tonique dans une combinaison noire, qu’il a descendue jusqu’à sa taille tout en vérifiant son téléphone.

Le natif d’Australie et son épouse Elsa Pataky, 47 ans, ont quitté Los Angeles et sont retournés dans le pays d’origine de Hemsworth avec leur fille India Rose, 11 ans, et leurs jumeaux Tristan et Sasha, 9 ans, en 2015. En 2020, Liam et son frère Luke Hemsworth chacun a acheté une propriété à Byron Bay, à proximité du manoir de 20 millions de dollars de Hemsworth et Pataky.

Le mannequin espagnol a partagé un doux hommage pour marquer l’anniversaire marquant de son mari le 11 août. « C’est exactement le visage que j’ai fait quand j’ai eu 40 ans, mon amour », a-t-elle écrit en légende d’une photo du couple.

Elle a continué : « Mais ne t’inquiète pas, ça va aller ! Je serai là pour toi aussi. [sic] tiens ta main et te livre tous mes secrets de beauté même si tu es plus belle que jamais. Joyeux anniversaire @chrishemsworth! »

CHRIS HEMSWORTH DIT QU’IL PREND UNE PAUSE POUR PASSER DU TEMPS AVEC SA FAMILLE APRÈS AVOIR FACE À SA PROPRE MORTALITÉ

Le 23 août, Hemsworth a partagé une photo torse nu dans laquelle il a été vu en train de se détendre dans un sauna avec un ami après un bain de glace. « Il n’y a pas de meilleure façon de terminer une séance d’entraînement », a-t-il écrit en légende.

Brad Pitt se met torse nu

Brad Pitt a fait monter la température en janvier alors qu’il était en vacances du Nouvel An avec sa petite amie Ines de Ramon à Cabo San Lucas, au Mexique.

L’acteur de 59 ans a mis en valeur son physique ciselé alors qu’il était torse nu dans un maillot de bain turquoise tout en se relaxant au bord de la piscine avec Ramon. La créatrice de bijoux basée à Los Angeles, qui est liée à l’acteur oscarisé depuis novembre dernier, a choisi de bronzer seins nus avec un paréo à motifs bleus autour de la taille.

Ramon, qui était auparavant marié à la star de « The Vampire Diaries » Paul Wesley, a récemment été aperçu portant un collier en or avec l’initiale « B », une source racontant à Entertainment Tonight que le couple « se voit toujours et s’amuse ».

« Ils aiment la compagnie l’un de l’autre et ont des intérêts similaires », a ajouté la source. « Ils sont tous les deux créatifs, aiment voyager et sont heureux d’être discrets. Les choses vont bien entre eux, mais Brad ne précipite rien. »

« Brad est très prudent et intentionnel quant aux personnes avec qui il sort », a noté la source. « Il aime se familiariser avec les choses et les laisser grandir naturellement. »

BRAD PITT PREND UN BAIN DE SOLEIL AVEC SA PETITE AMIE TOPLESS INES DE RAMON AU MEXIQUE AU MILIEU DE PLANS DE « SEMI-RETRAITE »

Pendant ce temps, Pitt est engagé dans une intense bataille juridique avec son ex-femme Angelina Jolie au sujet de l’ancien vignoble français du couple, Château Miraval.

Pitt et Jolie, 48 ans, ont été mariés pendant deux ans avant que l’actrice ne demande le divorce en 2016. Les deux sont devenus légalement célibataires en 2019. L’ancien couple partage six enfants : Maddox, Pax, Zahara, Shiloh et les jumeaux Vivienne et Knox.

Coordonnées de couleurs de George et Amal Clooney

George Clooney avait l’air vif alors qu’il sortait avec sa femme Amal Clooney à Venise, en Italie, avant le 80e Festival international du film de Venise en août.

L’acteur de 62 ans et l’avocat de 48 ans, mariés depuis 2014, portaient des tenues aux couleurs coordonnées alors qu’ils se promenaient main dans la main. Le lauréat d’un Oscar portait un polo bleu marine et un pantalon à fines rayures bleu clair tandis qu’Amal était vêtue d’une robe fourreau à fleurs bleu marine et blanche.

Clooney était autrefois considéré comme un célibataire de toujours avant de rencontrer son homologue en la personne d’Amal, une avocate internationale spécialisée dans les droits de l’homme qui a bâti son propre cabinet avec succès représentant des clients de premier plan, dont Julian Assange et l’ancienne Première ministre ukrainienne Ioulia Timochenko.

Les deux hommes se sont liés par leur dévouement à défendre les droits humains dans le monde et ont cofondé la Fondation Clooney pour la justice en 2016. En juin 2017, Clooney et Amal ont accueilli les jumeaux Alexander et Ella.

GEORGE CLOONEY EXPOSE POURQUOI IL NE LAISSERA PAS AMAL REGARDER ‘BATMAN & ROBIN’ : ‘Je veux que ma femme ait un certain respect pour moi’

« Écoutez, je ne voulais pas me marier ; je ne voulais pas avoir d’enfants », a déclaré Clooney lors d’une apparition sur le podcast « WTF With Marc Maron » en novembre 2021. « Et puis cet être humain extraordinaire est entré dans mon la vie, et je suis tombé follement amoureux. »

La star de « Syriana » a ensuite décrit sa femme comme « la femme la plus extraordinaire, la plus intelligente, la plus brillante et la plus belle » qu’il ait jamais rencontrée, et a déclaré qu’il « ne pourrait pas être plus heureux ».

« C’est une joie au-delà de tout ce que j’aurais pu imaginer », a déclaré Amal à Elle en 2022 à propos de son mariage avec Clooney. « Je me sens tellement chanceuse d’avoir trouvé un grand amour dans ma vie et d’être mère – c’est ainsi que j’obtiens mon équilibre. »

Ben Affleck montre des abdominaux

L’épouse de Ben Affleck, Jennifer Lopez, a montré le physique impressionnant de son mari dans un hommage à la fête des pères qu’elle a publié en juin.

L’acteur oscarisé de 50 ans a été vu torse nu avec ses abdominaux toniques bien en évidence dans un selfie miroir que la star de 53 ans a partagé sur Instagram.

« Message d’appréciation pour papa. Bonne fête des pères papa », a écrit Lopez. « Et bonne fête des pères à tous les papas incroyables !! »

« Nous vous aimons et vous apprécions plus que vous ne le saurez jamais », a-t-elle ajouté.

Le couple, qui s’est marié le 20 août 2022, a récemment célébré son premier anniversaire de mariage. Affleck et Lopez se sont mariés lors d’une somptueuse célébration de trois jours de leurs noces, qui duraient trois décennies.

Affleck et Lopez devaient initialement se marier en septembre 2003, mais ont reporté leurs noces avec un préavis de quelques jours seulement. Le couple, surnommé « Bennifer », a mis fin à ses fiançailles début 2004 après deux ans ensemble.

La star d' »Argo » s’est mariée plus tard Jennifer Garner 51 ans, avec qui il partage ses filles Violet, 17 ans, Seraphina, 13 ans, et son fils Samuel, 11 ans. Affleck et Garner se sont séparés en 2015 et ont finalisé leur divorce en 2018, après 13 ans de mariage.

Lopez a épousé Marc Anthony, 54 ans, en 2004, mais les deux, parents de jumeaux Max et Emme, 14 ans, ont divorcé en 2014.

Après que l’interprète de « On the Floor » ait mis fin à ses fiançailles avec Alex Rodriguez en mars 2021, elle et Affleck ont ​​ravivé leur romance. Lopez a annoncé que le couple s’était fiancé pour la deuxième fois en avril 2022.

John Stamos pose nu

John Stamos a récemment célébré son 60e anniversaire en partageant une photo nue sur Instagram.

L’épouse de l’ancien élève de « Full House », Caitlin McHugh Stamos, a pris une photo de Stamos regardant par-dessus son épaule sous une douche extérieure.

« L’autre côté des années 60 », Stamos a légendé la photo qui a été stratégiquement recadré pour ne pas montrer ses fesses.

Caitlin a également partagé un hommage à l’acteur sur Instagram le 19 août, jour de son anniversaire officiel.

« Pouvez-vous croire que cet homme a 60 ans ?! La seule façon dont il montre son âge est dans sa sagesse et sa longue liste de réalisations dans la vie », a-t-elle écrit.

Stamos et Caitlin se sont mariés en février 2018 après deux ans de relation. Le couple a accueilli leur premier enfant, leur fils Billy, en avril 2018.

Avant la naissance de Billy, Stamos s’est réjoui d’avoir trouvé la « bonne fille » dans une interview avec Entertainment Tonight.

« Elle est tellement belle enceinte. Elle est tellement magique », a déclaré l’ancienne de « ER » à propos de Caitlin.

JOHN STAMOS AIDE LES RECRUES DE LA SHERIFF BLESSÉES DANS UN ACCIDENT DANS LE MAUVAISE DIRECTION

Il a poursuivi : « C’est la personne la plus gracieuse que j’ai jamais rencontrée dans ma vie, et elle gère la grossesse comme une championne. Chaque jour, je dis : ‘Tu vas très bien, tu vas très bien.’ Chaque jour que je suis avec elle, je me rends compte, tout d’abord, à quel point j’ai de la chance, mais à quel point elle est humaine spéciale. »

« Elle est magique. Elle flotte dans une pièce. Je ne l’ai jamais entendu dire un gros mot sur qui que ce soit. »

Mark Wahlberg affiche des muscles

Mark Wahlberg a présenté son physique musclé dans une vidéo qu’il a partagée sur Instagram en juin.

L’acteur de 52 ans était torse nu dans un jean bleu alors qu’il se tenait devant un bar rempli de bouteilles de sa marque de tequila Flecha Azul.

La star de « Ted », connu pour maintenir sa forme grâce à une routine rigoureuse, qu’il a révélée en 2018, comprend un réveil à 2h30 du matin pour son premier entraînement de la journée.

L’année dernière, Wahlberg a déclaré au Wall Street Journal qu’il avait commencé à dormir jusqu’à 3h30 du matin.

« Je commence toujours par un petit temps de prière. Et puis je prends mes vitamines », a-t-il expliqué. « Avant, je prenais mon petit-déjeuner. Maintenant, je pratique le jeûne intermittent. Je ne mange pas, je vais juste m’entraîner. »

Dans une interview accordée à Page Six en juin, Wahlberg a partagé ses réflexions sur la dernière tendance en matière de perte de poids qui déferle sur Hollywood : la prise d’Ozempic ou d’autres médicaments injectables à base de semi-glutides pour perdre du poids.

MARK WAHLBERG NE « FUITE » PAS SA FOI : « C’EST JUSTE L’ASPECT LE PLUS IMPORTANT DE MA VIE »

« À chacun son goût, mais j’encourage les gens à bien manger et à faire de l’exercice », a déclaré Walhberg au média.

« C’est bien plus [of] un changement de style de vie. Vous seriez surpris de ce que vous pouvez accomplir quand vous êtes prêt à faire le travail », a-t-il ajouté.

Le natif de Boston a expliqué qu’il préférait rester en forme « à l’ancienne » qui, selon lui, était la voie « la plus durable ».

« Cela vous donnera de la longévité », a déclaré Wahlberg.

« Chacun a son propre chemin. Je ne blâme personne pour avoir fait ses propres choix », a-t-il expliqué. « Mais je préfère, et j’ai vu beaucoup de gens accomplir des choses incroyables, des gens ordinaires faire des choses extraordinaires en matière de fitness, et ils encouragent maintenant d’autres personnes qui leur ressemblent. C’est ce qui m’intéresse. »

Lauryn Overhultz de Fox News Digital a contribué à ce rapport.