Chris Hemsworth apprend qu’il est “8 à 10 fois” plus susceptible de contracter la maladie d’Alzheimer dans la nouvelle émission “Limitless”

Chris Hemsworth a reçu des nouvelles surprenantes sur sa nouvelle série Disney +, “Limitless”.

Dans l’émission, Hemsworth s’attaque à des défis physiques et mentaux dans l’espoir de lutter contre le vieillissement et de mener une vie plus saine.

Lors d’une conversation avec le docteur Peter Attia, spécialiste de la longévité, l’acteur apprend qu’il est 8 à 10 fois plus susceptible que l’individu moyen de développer la maladie d’Alzheimer.

“Nous avons tous les tests sanguins possibles”, a déclaré Attia à Hemsworth dans l’émission. “Et tu as deux exemplaires d’APOE4. Un jeu de ta mère et un jeu de ton père.”

APOE4 est le gène qui a la plus forte corrélation avec le développement de la maladie d’Alzheimer, mais on en sait peu sur lui.

“L’idée que je ne pourrai pas me souvenir de la vie que j’ai vécue, ou de ma femme, de mes enfants, est probablement ma plus grande peur”, a partagé franchement la star de “Thor” dans l’épisode.

Attia a déclaré à l’Australien de 39 ans : “Je suis convaincu que si nous prenons toutes les mesures possibles, nous pouvons réduire votre risque à celui de n’importe qui d’autre.”

L’acteur a également révélé que son grand-père souffrait de la maladie. “Il ne se souvient pas non plus qui nous sommes, vous savez, ses petits-enfants, mais aussi même ses propres enfants, pendant des années. C’est déchirant.”

Malgré la nouvelle choquante, Hemsworth n’a pas été dissuadé de se rendre au travail. Tout au long de l’épisode, il se met au défi de mémoriser un itinéraire de randonnée sans carte ni aide supplémentaire.

L’émission, produite par National Geographic, présente l’acteur effectuant plusieurs tests pour améliorer son état de santé général, notamment le port d’une combinaison de simulation d’âge, une thérapie par le froid, un défi de cordes et de nombreux autres obstacles.