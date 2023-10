Chris Hemsworth apporte des changements majeurs à son mode de vie après avoir appris qu’il présente un risque élevé de maladie d’Alzheimer

Chris Hemsworth donne la priorité à sa santé.

Après que l’acteur de « Thor » ait appris qu’il était à risque élevé de développer la maladie d’Alzheimer, il a apporté d’importants changements à son mode de vie.

« Maintenant, j’intègre plus de solitude dans ma vie », a partagé Hemsworth, 40 ans, avec La santé des hommes.

« J’ai toujours été assez cohérent avec mes engagements en matière d’exercice, mais dernièrement, j’ai vraiment ressenti l’importance de prendre du temps pour soi sans aucune voix ni stimulation extérieure et de prendre du temps pour le calme. »

Bien que l’acteur Marvel ait toujours été en très bonne forme physique, Hemsworth dit qu’il a apporté des ajustements à ses régimes corporels et mentaux.

« Je fais beaucoup de méditation et de travail sur la respiration, principalement pendant les routines de sauna et de bain glacé », a-t-il ajouté.

« Pour moi, mon travail de pleine conscience préféré vient de l’immersion dans des activités physiques qui me permettent d’être pleinement présent et me forcent à sortir de ma tête et à entrer dans mon corps, en particulier le surf. »

Hemsworth a reçu la surprenante nouvelle en matière de santé en novembre dernier dans sa série Disney+, « Limitless ».

Lors d’une conversation avec le Dr Peter Attia, médecin spécialiste de la longévité, l’acteur a appris qu’il était 8 à 10 fois plus susceptible que l’individu moyen de développer la maladie d’Alzheimer.

« Nous avons tous les tests sanguins possibles », a déclaré Attia à Hemsworth dans l’émission. « Et tu as deux exemplaires d’APOE4. Un jeu de ta mère et un jeu de ton père. »

APOE4 est le gène qui présente la plus forte corrélation avec le développement de la maladie d’Alzheimer, mais on en sait peu de choses à son sujet.

À l’époque, Attia avait déclaré à l’acteur australien : « Je crois que si nous prenons toutes les mesures possibles, nous pouvons réduire votre risque à celui de n’importe qui d’autre. »

Depuis lors, Hemsworth a fait de sa santé une priorité absolue en maintenant une approche plus cohérente de ses habitudes de sommeil.

« Essayez de rester hors des écrans une heure avant de vous coucher et de lire la plupart des soirs, cela aide certainement. De plus, concentrez-vous sur le fait de ne pas être attaché à chaque pensée et soyez l’observateur du bruit lorsque cela est possible, en vous éloignant simplement du bavardage interne. »

Hemsworth a continué à partager qu’il avait également modifié sa routine de remise en forme pour être plus efficace pour sa santé.

« Mon poids fluctue beaucoup en raison de différents rôles et aussi de mes propres intérêts en ce qui concerne le défi de mon corps de différentes manières », a-t-il noté. « Je soulève moins souvent qu’avant et j’incorpore davantage d’exercices de cardio et d’endurance, que je préfère de loin aux séances de musculation intenses. »

Améliorer son équilibre travail-vie personnelle était une autre mesure majeure prise par Hemsworth pour maintenir sa santé.

« Cela m’a fait penser à mes enfants et à la façon dont ils grandissent et les choses changent si radicalement, et je veux m’asseoir, je veux m’en imprégner », a-t-il partagé avec le Dr Attia sur son podcast « Drive ».

« Je ne veux plus participer à un sprint. Je veux être ici et apprécier tout ce qui est devant moi. »

Hemsworth partage sa fille India et ses jumeaux Tristan et Sasha, avec sa femme Elsa Pataky.