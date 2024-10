Chris Hemsworth, ancien homme le plus sexy du monde, révèle son choix pour 2024 (exclusif)

Chris Hemsworth, ancien homme le plus sexy du monde, a une suggestion pour le choix de cette année !

Hemsworth, 41 ans, qui a rejoint Transformateurs Un ses coéquipiers Brian Tyree Henry et Keegan-Michael Key lors de la première du film à New York, ont révélé une personne en tête pour le prochain numéro torride de PEOPLE.

Lors d’une conversation avec PEOPLE lors de la première du long métrage d’animation en août, le Vengeurs La star dit qu’il pense que la sélection 2024 ne devrait être autre que Henry.

«Brian Tyree Henry. C’est l’un des hommes les plus beaux du monde », a déclaré Hemsworth à PEOPLE. « Je l’aime. »

(De gauche à droite) Brian Tyree Henry et Chris Hemsworth lors de la première de « Transformers One » le 17 septembre 2024 à New York.

Quant aux conseils pour le gagnant de l’homme le plus sexy du monde 2024, qui sera révélé le 12 novembre, tout ce que Hemsworth a à dire est un simple « Félicitations !

Et après avoir vu sa nouvelle couverture de 2014, il plaisante : « Qu’est-ce qui m’est arrivé ? »

En 2014, l’acteur alors âgé de 31 ans avait trouvé « plutôt drôle » lorsqu’il a appris pour la première fois qu’il avait été choisi pour être l’homme le plus sexy du monde – tout comme sa femme, la mannequin espagnole Elsa Pataky, 38 ans, qui il s’est marié en 2010.

« Je pense que vous m’avez acheté quelques semaines de droit de me vanter à la maison », a-t-il déclaré à PEOPLE à l’époque. «Je peux juste lui dire : ‘Maintenant, souviens-toi, c’est ce que pensent les gens, donc je n’ai plus besoin de faire la vaisselle, je n’ai plus besoin de changer les couches.’ Je suis au dessus de ça. J’ai réussi maintenant. »

L’Australien Hemsworth a également révélé qu’il préférait dormir sans pyjama, qu’il avait un pas de danse caractéristique (avec une touche !) et qu’il préférerait être chez lui en Australie, où lui et Pataky vivent avec leurs trois enfants – sa fille India et ses jumeaux Sasha et Tristan. – que partout ailleurs.

«Nous venons d’avoir un grande journée à la plage avec les enfants, nageant et tapant dans le ballon », a-t-il déclaré dans l’article de couverture de PEOPLE en 2014. «C’était la première fois depuis longtemps que nous faisions cela. C’est de cela qu’il s’agit.

Brian Tyree Henry, Chris Hemsworth, le réalisateur Josh Cooley et Keegan-Michael Key lors de la première de « Transformers One » le 17 septembre 2024 à New York.

Hemsworth, Henry, 42 ans, et Key, 53 ans, jouent dans Transformateurs Un comme Orion Pax/Optimus Prime, D-16/Megatron et B-127/Bumblebee, respectivement. Le long métrage d’animation met également en vedette Scarlett Johansson, Jon Hamm et Laurence Fishburne.

Le nouveau Transformateurs L’épisode montre « comment les personnages les plus emblématiques de l’univers Transformers, Orion Pax et D-16, sont passés de frères d’armes à devenus ennemis jurés, Optimus Prime et Megatron », selon son synopsis officiel.

En juillet, Hemsworth, Henry et Key ont rejoint le réalisateur Josh Cooley et Transformateurs producteur Lorenzo di Bonaventura lors de leur panel Hall H Comic-Con. Lors de l’événement, Hemsworth a révélé à PEOPLE que lorsqu’on lui a proposé le poste, il a consulté trois conseillers de confiance: ses enfants,

« J’étais allé voir mes enfants et je leur avais dit : ‘Qu’en pensez-vous ?’ « , a-t-il rappelé. « Et ils ont dit : ‘Vous devez le faire.’ »

