Chris Harrison sera absent de la prochaine saison de « The Bachelorette ».

Harrison – qui a accueilli la franchise « The Bachelor » pendant près de deux décennies depuis ses débuts en 2002 – a annoncé en février qu’il « se retirerait pendant un certain temps » après avoir défendu de manière controversée le comportement insensible racialement passé de l’actuelle candidate au « Bachelor » Rachael Kirkconnell.

Bien que Harrison ait assuré aux téléspectateurs la semaine dernière qu’il ne démissionnerait pas définitivement, il n’était pas clair combien de temps Harrison serait mis à l’écart de ses fonctions d’animateur. Jusqu’à maintenant.

Warner Horizon et ABC Entertainment ont confirmé aux USA TODAY vendredi que la pause d’hébergement d’Harrison se prolongerait jusqu’à la 17e saison à venir de « The Bachelorette ». Il sera remplacé par les anciennes stars de « Bachelorette » Tayshia Adams (Saison 16) et Kaitlyn Bristowe (Saison 11), qui « soutiendront la nouvelle Bachelorette jusqu’à la saison prochaine ».

« Chris Harrison ne sera pas l’hôte de la prochaine saison de » The Bachelorette « », lit-on dans une déclaration commune fournie à USA TODAY. « Nous soutenons Chris dans le travail qu’il s’est engagé à faire. »

Chris Harrison ne démissionnera pas de l’hébergement «The Bachelor»; Rachel Lindsay réagit aux excuses

Harrison a été confronté à une réaction généralisée pour avoir défendu Kirkconnell de la « police réveillée » lors d’un entretien le 9 février avec l’ancienne élève de « Bachelorette » Rachel Lindsay. Kirkconnell, l’un des finalistes de la saison actuelle de Matt James de « The Bachelor », a été critiqué pour avoir aimé les TikToks liés au drapeau confédéré et, plus récemment, pour une photo refaite à la surface qui semble la montrer à une fraternité formelle sur le thème des plantations en 2018.

La personnalité de la télévision s’est excusée sur son compte Instagram le 10 février pour «avoir mal parlé d’une manière qui perpétue le racisme». Harrison s’est à nouveau excusé le 13 février pour « excuser le racisme historique » et a annoncé qu’il allait prendre un peu de temps loin de la franchise.

« La saison historique de The Bachelor ne doit pas être gâchée ou éclipsée par mes erreurs ou diminuée par mes actions », a écrit Harrison. « À cette fin, j’ai consulté Warner Bros. et ABC et je me retirerai pendant un certain temps et je ne participerai pas à la spéciale After the Final Rose. »

L’auteur et animateur de télévision Emmanuel Acho devrait prendre la place de Harrison pour l’émission spéciale d’une heure prévue le 15 mars, immédiatement après la finale de la saison de l’émission.

L’implication future de Harrison dans la franchise n’est pas claire au-delà de la prochaine saison de « The Bachelorette », mais il est confiant de son retour. La semaine dernière, Harrison a déclaré au co-présentateur de « Good Morning America » ​​Michael Strahan: « Je prévois de revenir et je veux être de retour. »

« Cette interview n’est pas la ligne d’arrivée », a-t-il déclaré. « Il reste encore beaucoup à faire et je suis ravi de faire partie de ce changement. »

