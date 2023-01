Chris Harrison rompt le silence après la sortie de «The Bachelor», controverse: «J’ai mal au ventre… j’ai perdu 20 livres»

Chris Harrison s’exprime pour la première fois après sa sortie inattendue de la franchise “The Bachelor”.

Lors des premiers épisodes de son nouveau podcastl’ancien animateur de l’émission de rencontres a révélé à quel point son départ avait profondément affecté sa santé.

“J’avais mal au ventre. J’ai perdu 20 livres. Je n’ai pas dormi. Je n’ai pas mangé. J’avais une peur bleue, pas de mon travail mais de ma famille – ma fiancée [Lauren Zima]… Je m’inquiétais pour mes enfants … “, a déclaré Harrison lors de son premier épisode de” Le podcast le plus dramatique de tous les temps avec Chris Harrison “.

“Je suis un peu empathique, et je suis très fidèle à une faute, et je suis un joueur d’équipe.”

Harrison, 51 ans, s’est définitivement éloigné de son rôle d’hôte de la franchise en juin 2021 après 19 ans.

Il a quitté la série après avoir été accusé d’avoir défendu la gagnante du “Bachelor” Rachael Kirkconnell pour avoir assisté à une soirée sur le thème d’avant-guerre à l’université lors d’une interview avec Rachel Lindsay, la première célibataire noire de la franchise.

“J’étais gêné. J’étais en colère contre moi-même. J’étais déçu de moi-même. La dernière chose au monde que je voulais faire était d’être un agent de quelque chose de négatif – que ce soit en rapport avec la race ou quoi que ce soit”, a admis Harrison sur son podcast.

“Quand c’est arrivé… alors que j’avais mal au ventre… J’étais tellement déçu que l’interview se soit déroulée de cette façon… c’était sur moi parce que je contrôlais ce que j’avais à dire. Et tandis que le point que j’essayais de faire passer je reste là , la façon dont je l’ai fait était désordonnée et décevante… ce n’est tout simplement pas moi”, a-t-il noté.

Dans l’épisode du podcast intitulé “Il est temps de parler”, Harrison s’est ouvert à ses auditeurs et a révélé qu’il “avait égoïstement besoin de temps” pour “découvrir” la meilleure façon de répondre à la controverse.

“Un point que j’essayais de faire valoir dans la tristement célèbre interview et que je n’ai pas dit avec éloquence, c’est que les gens ont besoin de temps pour réfléchir et traiter… Je voulais m’éloigner. Je voulais réfléchir et apprendre… changer… traverser tout ce que j’ai vécu personnellement avant d’avoir cette conversation.”

Harrison a ajouté que lorsque les gens lui demandent ce qu’il pense de la franchise “The Bachelor” maintenant, il admet qu’il ne regarde pas l’émission, mais garde un œil sur les cotes d’écoute et prête “attention au tableau de bord”.

Il a avoué que cela le « blessait » légèrement que les cotes d’écoute soient en baisse et que la série ait « radicalement changé ».

Harrison a travaillé sur les franchises “The Bachelor” pendant près de deux décennies et a déclaré: “C’est quelque chose que j’étais fier de construire… J’étais le visage et la voix de la série… J’étais la constante pendant 19 ans.”