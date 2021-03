Chris Harrison dit qu’il reviendra au baccalauréat après une controverse

Chris Harrison envisage de retourner à Le célibataire franchise, malgré les appels à sa suppression.

Dans sa première interview depuis son départ temporaire en tant qu’animateur de la série ABC, Harrison a déclaré Bonjour Amériquede Michael Strahan que bien qu’il y ait « plus de travail à faire », il est « excité » de faire partie du changement pour la franchise.

Comme les fans de Bachelor Nation le savent peut-être, Harrison a reçu des réactions négatives pour le candidat en défense Rachael Kirkconnell—Qui a été accusé d’aimer une photo montrant un drapeau confédéré ainsi que d’être apparu à une fête sur le thème des plantations d’avant-guerre en 2018 — dans une interview du 9 février avec Rachel Lindsay.

« Je suis un homme imparfait, j’ai fait une erreur et je le reconnais », a déclaré Harrison à Strahan. « Je pense que cette erreur ne reflète pas qui je suis ou ce que je représente. Je suis déterminé à progresser, pas seulement pour moi, aussi pour la franchise. Et c’est une franchise qui a fait partie de ma vie pour le mieux. partie de 20 ans et j’adore ça. «

Harrison a ensuite présenté des excuses publiques à Lindsay. « Je suis attristé et choqué de voir à quel point j’étais insensible lors de cette interview avec Rachel Lindsay. Je ne peux pas croire que je n’ai pas parlé contre les fêtes d’avant-guerre, ce qu’elles représentent », a-t-il déclaré. « Je ne l’ai pas dit à l’époque et je veux le dire maintenant: ces fêtes ne sont pas OK, passées, présentes, futures. Et je n’ai pas parlé avec mon cœur. Et c’est-à-dire que je m’oppose à toutes les formes de racisme, et je suis profondément désolé pour Rachel Lindsay et la communauté noire. «