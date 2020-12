Étant donné que le tournage a eu lieu pendant la pandémie et se limitait aux terrains de la station balnéaire de La Quinta, les dates de la ville natale seront un peu différentes cette année. Les familles venaient leur rendre visite au lieu de demander à Tayshia de leur rendre visite, et les hommes devaient faire preuve de créativité.

«Il y a un mal à l’aise pour ces parents de s’asseoir dans notre monde et de dire: ‘Qu’est-ce qui se passe? Qu’est-ce que mon fils traverse?’ et c’est un sentiment étranger, mais il y a aussi une sorte d’intimité et une profondeur que vous atteignez et une vulnérabilité à cela qui était vraiment intéressante », a déclaré Chris. «Et c’était amusant d’essayer de voir les hommes ramener leur ville natale à Tayshia. Ils ont dû en quelque sorte essayer de créer ce que ce serait et donc c’était joli, c’était, écoutez, j’espère que nous pourrons revenir à, vous Je sais, voyager mais pour ces deux saisons, c’est plutôt amusant, c’est plutôt intéressant et différent. »