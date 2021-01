Chris Harrison ne supportera aucune haine qui vient Ashley Iaconnettifaçon.

Le 15 janvier, Le célibataire l’hôte de la franchise a posté une photo de lui sur Instagram avec Ashley et le responsable actuel de cette année Matt James sur la série de télé-réalité ABC. Ashley devrait apparaître dans l’épisode du 18 janvier de l’émission pour aider à guider Matt dans sa quête d’amour.

Ashley, qui a concouru pour Chris Soules‘coeur sur la saison 15 de Le célibataire et est apparu plus tard sur deux saisons de Licence au paradis et Les Jeux d’hiver du Bachelor, est un favori des fans et héberge également le Presque connu podcast aux côtés Ben Higgins.

Malgré sa place dans Bachelor Nation, cependant, une fan a décidé de se demander pourquoi elle avait rejoint cette saison en tant qu’invité spécial, écrivant: « La pauvre chose a tellement besoin de rester pertinente, son podcast n’est évidemment pas suffisant. »

Ashley, mariée à Bachelor Nation’s Jared Haibon, a applaudi, « ouais j’ai supplié les producteurs de m’avoir !! Ils ne m’ont pas invité ou quoi que ce soit. »