Chris Harrison de BACHELOR dit qu’il a «honte» après avoir «défendu le racisme» et qu’il n’organisera pas la spéciale After The Final Rose.

L’animateur de longue date a publié une longue déclaration sur son Instagram dans laquelle il reconnaissait que son «ignorance faisait du tort à ses amis, collègues et étrangers».

L’homme de 49 ans a écrit sur Instagram: «J’ai passé ces derniers jours à écouter la douleur que mes paroles ont causée, et je suis profondément remords.

« Mon ignorance a fait du tort à mes amis, collègues et étrangers. Je n’ai personne d’autre à blâmer que moi-même pour ce que j’ai dit et la façon dont j’ai parlé. »

Il a poursuivi: « En excusant le racisme historique, je l’ai défendu. J’ai invoqué le terme » police réveillée « , ce qui est inacceptable. J’ai honte de mon uniforme.

La star de Bachelor Nation a ensuite révélé qu’il se retirerait de l’organisation de l’émission spéciale After The Final Rose pour se former à un «niveau plus profond et plus productif que jamais».

Les commentaires de Chris font suite à des semaines d’indignation face aux photos montrant la candidate actuelle Rachael Kirkconnell participant à un Fête de la plantation «Old South» en 2018.

Rachael était aussi aurait aimé les publications racistes sur les réseaux sociaux dans le passé.

Un cliché qu’elle avait aimé montre deux femmes de race blanche vêtues d’une tenue hula posant devant un drapeau confédéré.

Pendant un entretien maladroit avec ancienne Bachelorette Rachel Lindsay – le premier Black Lead de l’histoire de la franchise – Chris a demandé aux fans de faire preuve de «compassion» pour Rachael.

Suite à ses commentaires, les fans ont demandé que l’hôte de longue date soit renvoyé et 25 femmes de la saison en cours se sont rassemblées pour dénoncer la position des hôtes dans une déclaration commune.

On y lisait: «Nous sommes les femmes de la saison 25 du baccalauréat. Vingt-cinq femmes qui s’identifient comme BIPOC ont été choisies pour cette saison historique qui était censée représenter le changement.

«Nous sommes profondément déçus et tenons à préciser que nous dénonçons toute défense du racisme.

«Toute défense de comportement raciste nie les expériences vécues et continues des individus du BIPOC. Ces expériences ne doivent pas être exploitées ou symbolisées. «

Le 11 février 2021, la candidate au Bachelor a rompu son silence sur la controverse.

S’adressant à Instagram, elle s’est excusée et s’est engagée à s’éduquer tout en encourageant les autres à apprendre de ses erreurs, l’écriture: « Le progrès et l’unité raciaux sont impossibles sans responsabilité (blanche), et je mérite d’être tenu responsable de mes actes. »

Chris a été critiqué pour ses commentaires avec l’ancien Baccalauréat Rachel Lindsay à propos de Matt James scandale «raciste» actuel des pionniers.

Dans une interview le 9 février 2021 avec Lindsay – le premier leader noir de l’histoire de la franchise – Chris a déclaré: «Nous avons tous besoin d’un peu de grâce, d’un peu de compréhension, d’un peu de compassion.

«Parce que j’ai vu des trucs en ligne… encore une fois, ce truc de ‘juge, jury, bourreau’ où les gens déchirent la vie de cette fille.

«Et plonger dans… le record de vote de ses parents… c’est incroyablement alarmant de regarder ça!

Il a ajouté: « Je n’ai pas encore entendu Rachael parler à ce sujet, et jusqu’à ce que j’entende réellement cette femme avoir une chance de parler, qui suis-je pour dire [anything]? »

Puis le 10 février 2021, Chris s’est rendu sur Instagram et s’est excusé pour ses commentaires dans l’interview, les qualifiant d ‘«erreur» dans un long post.