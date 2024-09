CHRIS HADFIELD S’ASSOCIE À SPECSAVERS POUR ENCOURAGER LES CANADIENS À MIEUX DONNER LA PRIORITÉ À LEUR SANTÉ OCULAIRE

Alors que 42 % des Canadiens ont dépassé la date limite de leur examen de la vue,

l’astronaute bien-aimé et le fournisseur de soins oculaires et de lunettes se lancent dans une mission commune

pour encourager tous les Canadiens à faire examiner leurs yeux

TORONTO, 9 septembre 2024 /CNW/ – Un Août 2024 Une étude réalisée par Léger, commandée par le fournisseur de soins oculaires et de lunettes Specsavers, a révélé que près de la moitié des Canadiens ont dépassé le délai pour un examen de la vue1Animé par une passion commune pour la défense de la santé oculaire, le colonel. Chris Hadfield et Specsavers s’associent pour changer les points de vue sur l’importance de l’examen de la vue auprès d’un nombre considérable de Canadiens qui ont tendance à sous-estimer l’importance de cet examen. Ensemble, le héros canadien admiré et Specsavers s’efforceront de mieux faire connaître la santé oculaire et l’importance de la détection précoce, tout en encourageant les Canadiens à consulter un optométriste s’ils ont dépassé le délai pour un examen de la vue.



« Je sais de première main à quel point la vision est importante après avoir connu une cécité temporaire lors d’une sortie dans l’espace à l’extérieur de la Station spatiale internationale, et c’est pourquoi je suis un grand partisan de la détection précoce – c’est ainsi que nous pouvons piloter des vaisseaux spatiaux en toute sécurité », a déclaré le colonel. Chris Hadfield.

Heureusement, le problème a été rapidement résolu pour le colonel Hadfield, mais de nombreuses maladies oculaires menaçant la vue évoluent sans symptômes jusqu’à ce que la perte de vision soit irréversible. Grâce à ce partenariat, Specsavers et son nouvel ambassadeur appellent les Canadiens à mieux prendre soin de leurs yeux. Le fournisseur de lunettes et de soins oculaires offre un accès à une technologie qui peut aider à détecter de nombreux problèmes de santé oculaire. « Il n’y a vraiment aucune excuse pour reporter les examens de la vue afin de s’assurer que les problèmes liés aux yeux peuvent être détectés le plus tôt possible », a souligné Bill MoirDirecteur général, Specsavers Canada.

La technologie au service de la santé des Canadiens

Les cliniques situées dans les établissements Specsavers appartiennent à des optométristes indépendants locaux qui fournissent des soins oculaires dans leurs communautés. Dans le cadre de l’engagement de Specsavers en matière de soins, l’entreprise équipe chaque établissement d’une tomographie par cohérence optique (OCT), qui est incluse dans le cadre de chaque examen oculaire standard, sans frais supplémentaires pour les patients. L’OCT est un scan 3D du fond de l’œil qui aide les optométristes à détecter les maladies menaçant la vue comme le diabète, le glaucome et la dégénérescence maculaire liée à l’âge à leurs premiers stades.

Résultats de l’enquête sur les soins oculaires de Specsavers

La nouvelle étude commandée par Specsavers2 a également révélé que :

42 % des Canadiens hésitent à passer un examen de la vue ou à porter des verres correcteurs en raison du coût

71 % des Canadiens croient que la perte de vision est une partie normale du vieillissement

53 % des Canadiens ne savent pas ou ne sont pas d’accord avec le fait que la plupart des pertes de vision sont évitables

77 % des Canadiens âgés de 18 à 34 ans ont manqué ou n’ont pas pris rendez-vous pour un examen de la vue

Un voyage pour changer la vie des Canadiens grâce à une meilleure vue

« Ce n’est un secret pour personne, notamment d’après les résultats de notre récent sondage, que le coût est un obstacle qui empêche les Canadiens de donner la priorité à leur santé oculaire », a poursuivi Bill Moir« C’est pourquoi Specsavers équipe chaque emplacement d’OCT, qui est inclus dans le cadre de chaque examen oculaire standard, sans frais supplémentaires pour les patients, et propose des lunettes de qualité à des prix accessibles qui commencent à seulement 69 $ y compris les verres unifocaux et 149 $ « La mission de Specsavers est de veiller à ce que le plus grand nombre de personnes possible aient accès à des soins et à des lunettes abordables, et nous sommes en voie de prendre soin d’un million de Canadiens d’ici 2025. »

Ces résultats d’enquête sont préoccupants, sachant que 75 % de toutes les pertes de vision sont évitables et traitables, selon le Conseil canadien des aveugles (CCA).3Le risque de maladies oculaires progressives augmente avec l’âge. Il est donc recommandé aux Canadiens de 65 ans ou plus de passer un examen de la vue chaque année, contre tous les deux ans pour ceux de 64 ans ou moins.

Méthodologie – Enquête omnibus sur les examens de la vue de Specsavers (enquête Léger, août 2024) Specsavers a commandé cette enquête à Léger, en interrogeant 1 521 Canadiens âgés de 18 ans et plus entre le 2 août et le 31 août.nd et le 4 aoûtème2024, avec une marge d’erreur de ±2,5 pour cent.

