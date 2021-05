L’ancien commandant de la Station spatiale internationale (ISS) Chad Hadfield a déclaré dans une récente interview que l’atterrissage d’un rover sur notre planète voisine Mars est « presque indescriptiblement difficile ». L’ancien astronaute est devenu populaire après avoir enregistré le tube de David Bowie « Space Oddity » à bord de l’ISS en 2013. Le Canadien, une figure populaire maintenant, dans l’interview, a répondu aux questions des auditeurs qui allaient des explorations spatiales à la probabilité de missions humaines au Planète rouge et observations d’OVNI entre autres.

Parler à CBC, Hadfield a déclaré que mener des recherches sur Mars est crucial pour savoir si nous sommes seuls dans l’univers. « Pourquoi essayons-nous d’atterrir sur Mars ? » il ajouta. Il a en outre expliqué qu’il pensait que Mars ressemblait beaucoup à la Terre il y a quatre milliards d’années. C’est la chronologie probable où la vie s’est formée pour la première fois sur notre planète. « Donc, si c’est arrivé ici, est-ce que c’est arrivé là ? » a-t-il encore ajouté.

Lorsqu’on lui a demandé s’il envisagerait un « aller simple » vers Mars, l’ancien pilote de l’Aviation royale canadienne et de la marine américaine, a déclaré qu’il avait encouru de grands risques dans la vie pour l’exploration spatiale et qu’il serait « intéressé ». Cependant, l’astronaute avait peu de coureurs comme la clarté sur le navire, son équipe et surtout l’objectif de la mission. « Nous allons finir par y arriver, et j’adorerais faire partie de l’équipe qui rend cela possible », a-t-il ajouté.

Il a également adressé la curiosité d’un autre auditeur qui lui a demandé son point de vue sur les récentes observations d’ovnis. Hadfield a déclaré qu’il avait vu « d’innombrables choses dans le ciel qu’il ne comprenait pas », et a en outre reconnu que l’existence de la vie extraterrestre méritait d’être pensée. Cependant, il a ajouté que tout ce que nous voyons dans le ciel ne devrait pas être immédiatement conclu comme une forme de vie intelligente d’une autre planète. C’est le « comble de la folie » et « manque de logique ».

