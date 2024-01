Chris Greenleaf lance PFM Entertainment Group – Date limite

Courtoisie

EXCLUSIF: Chris Greenleaf, directeur vétéran du divertissement créatif et du marketing, a annoncé lundi le lancement de PFM Entertainment Group, une nouvelle société de production axée sur des projets de haut niveau pour le cinéma et la télévision.

L’objectif de Greenleaf avec l’entreprise est de publier un contenu irrévérencieux, émotionnellement engageant et rempli de « pure putain de magie », ce que signifient les lettres du nom PFM. Dans une déclaration à l’occasion du lancement de l’entreprise, il a partagé : “Après la naissance de mon fils et avec tout ce qui se passe autour de nous chaque jour, je voulais que mon héritage soit un monde rempli de beaucoup plus de rires et c’est la mission. déclaration du PFMEG.

PFM Entertainment Group démarre ses activités avec un solide pipeline de projets à différents stades de développement : certains, conçus et écrits par Greenleaf ; d’autres, basés sur la propriété intellectuelle originale d’un ensemble diversifié de voix. La société a déjà obtenu les droits cinématographiques et télévisuels du livre. Se remettre de John Doe : une histoire d’amour, de chagrin et de survie avec style, dont il commencera les achats dans les semaines à venir. L’auteur est Suzanne Yalof Schwartz, ancienne rédactrice de mode new-yorkaise qui est aujourd’hui PDG de la société de méditation et de bien-être Unplug.

“Le livre a connu un véritable culte au début des années 2000 en tant que ‘manuel de rupture'”, a expliqué Greenleaf. “Le voyage que nous entreprenons, la façon dont nous y faisons face et les choses irrationnelles que nous faisons après la fin d’une relation est une expérience universelle, qui transcende le temps et à laquelle nous pouvons tous nous identifier.”

L’histoire suit Sarah Morris, qui a encore une fois été larguée par « celui-là » et est recrutée pour rejoindre GOJD alias Getting Over John Doe, une société secrète de femmes aidant chacune à surmonter les hommes. Le « voyage en 12 étapes » de Sarah commence comme cathartique, mais les choses dégénèrent rapidement lorsqu’elle découvre que son « John Doe » a évolué.

Greenleaf décrit la fonctionnalité comme Demoiselles d’honneur se rencontre Le journal de Bridget Jones “mélangé à une certaine justice karmique.” Il dirigera la production aux côtés de Schwartz via PFMEG.

Avant de lancer son propre bardeau, Greenleaf a été directeur du développement pour CBS/Eyemark, Triage Entertainment/Viacom Productions et Comedy Central, où il a joué un rôle déterminant dans le lancement de Parc du Sud. Il a également développé, écrit, réalisé, emballé ou produit du contenu pour des sociétés telles que Lionsgate, DreamWorks Television, O Entertainment, CBS, Oxygen, USA, MTV, CMT et Wilshire Studios/NBC Universal.

Auparavant, Greenleaf a également mis ses compétences en narration dans le monde du marketing de contenu, où il est considéré comme un pionnier du divertissement en ligne, mobile, en streaming et de marque. Chez GoTV Networks, il a développé, lancé et géré des centaines de programmes de divertissement, notamment le contenu V-Cast de Verizon et la chaîne Verizon Championship Racing. Il a également créé du contenu de marque pour Lexus/L-Studios, Werner Media, Wrigley’s et P&G – où il a développé la série comique mobile de Tide. Hauteurs du croissantdrame pour adolescents Être Baileyet Doit avoir pour Tampax & Always, qui a remporté un CINE Award.

Greenleaf a également contribué à créer du contenu et des expériences interactifs pour des marques telles que Mitsubishi, Airbnb, Nissan, Lexus et eBay via Picnic New Media et PFM Interactive Content Studios, des sociétés qu’il a aidé à fonder ou co-fonder.