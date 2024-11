Chris Greeley de Riot Games sur les Mondiaux 2024 et l’avenir de l’esport de League of Legends

Crédit image : Riot Games

Demain (2 novembre) Ligue des Légendesl’un des jeux d’esports les plus populaires, se rendra à l’O2 Arena de Londres pour couronner son champion du monde 2024.

Organisé cette année en Europe, le championnat du monde de League of Legends se déroule depuis fin septembre, ayant eu lieu à Berlin, Paris et, pour la finale, à Londres.

Capitalisant sur l’intérêt accru de l’esport au cours de cette période, le développeur de League of Legends, Riot Games, a profité de l’occasion la semaine dernière pour annoncer des changements importants à son écosystème esports pour 2025. Cela inclut l’adoption par toutes ses ligues d’un format en trois divisions pour s’adapter à son nouvel événement international et dévoilant les détails majeurs entourant ses deux nouvelles ligues – la LTA (la nouvelle ligue des Amériques) et la LCP (sa nouvelle compétition du Pacifique).

Plus tôt cette semaine, Esports Insider s’est entretenu avec Chris Greeley, responsable mondial de League of Legends Esports de Riot Gamespour discuter du championnat du monde de League of Legends, des changements à venir dans l’écosystème du jeu et des leçons que l’éditeur a tirées.

Mondiaux 2024 et sa sélection de sites

Le Championnat du monde League of Legends 2024, bien qu’il soit toujours en cours, est actuellement le cinquième événement e-sport le plus regardé de tous les temps. enregistré par Esports Charts (4,98 m), une liste qui est en tête des Mondiaux 2023 (6,4 m). En réfléchissant à l’événement dans son ensemble avant la finale, Greeley était très positif à propos de l’édition de cette année. « Dans l’ensemble, ça a été génial », a-t-il déclaré. « C’est vraiment difficile lorsque nous organisons les Mondiaux dans une région. Il y a tellement de fans et vous voulez être dans un endroit où le plus grand nombre de fans possible peuvent visiter.

« Mais vous savez, nous ne pouvons pas faire un Worlds Tour dans 14 villes, donc le fait que nous ayons pu accéder à trois marchés différents et amener une concurrence internationale, j’ai trouvé ça formidable. Je pensais que c’était une bonne diffusion à travers l’Europe.

Le championnat du monde League of Legends 2024 à Paris. Crédit image : Colin Young-Wolff/Riot Games

Alors que le sentiment général de la communauté a été celui de l’enthousiasme tout au long de l’événement, la décision de Riot Games d’héberger les Play-Ins et la scène suisse de la compétition dans la Riot Games Arena de Berlin a provoqué contrecoup de certaines parties de la communauté. Cela est dû en grande partie à la capacité de 210 places assises de la salle.

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’attendait à une réaction négative autour des Play-Ins et de la salle suisse, Greeley a répondu : « Nous avons en quelque sorte compris quelle serait la réaction des fans. En général, nous ferions comme en Corée : des Play-In en studio, puis nous déménagerions sur la scène suisse.»

« Le spectacle à l’O2 cette année va être grand. Je pense que nous voulions en quelque sorte essayer différentes choses pour déterminer ce qui fonctionne pour nous.

Greeley a admis qu’ils avaient choisi d’utiliser le studio berlinois pour la scène suisse « assez rapidement », tout en mentionnant que pour les Mondiaux de l’année prochaine en Chine, la scène suisse devrait être un peu plus grande, « juste en fonction de ce dont nous disposons ». en termes de lieu.

Il a poursuivi en déclarant : « Nous essayons de trouver un bon équilibre entre la façon dont nous pouvons faire en sorte que les plus grandes parties des Mondiaux – quarts de finale, demi-finales – se sentent aussi grandes que possible, tout en évitant de faire en sorte que la Suisse semblent trop petits ou sans conséquence. Parce que, à bien des égards, c’est l’une des parties les plus excitantes de la compétition.

Championnat du monde League of Legends 2024, scène suisse à Berlin. Crédit image : Liu Yicun/Riot Games

En discutant des quarts de finale et des demi-finales à l’Adidas Arena en France, le responsable mondial de League of Legends de Riot Games a décrit l’atmosphère comme « très bruyante, très énergique » tout en soulignant l’écosystème de la Ligue régionale européenne (ERL) de la LEC comme un facteur dans l’atmosphère.

« La LFL, l’ERL en France, c’est incroyable. L’audience est énorme et les fans sont farouchement dévoués à ces équipes, à ces joueurs. En fin de compte, je pense qu’une grande partie du succès que nous avons connu avec la LEC au cours des deux dernières années est due en grande partie au fait que le système ERL est vraiment solide. Les supporters de la région suivent leur équipe. Pas seulement des fans en France, mais aussi des fans en Espagne et dans toute l’Europe.

« Ensuite, lorsque ces joueurs sont promus au LEC, c’est un tel sentiment pour les gens de voir que le joueur qu’ils ont suivi au niveau national joue désormais au niveau du LEC. Je pense que c’est quelque chose que nous voulons absolument continuer à promouvoir.

Avant la finale à Londres, Greeley a annoncé un grand spectacle à l’O2 Arena – et quelques heures plus tard, il a été confirmé que Linkin Park interpréterait l’hymne du Mondial 2024 lors de sa cérémonie d’ouverture aux côtés d’autres performances. « L’O2 est un lieu incroyable. D’après tout ce que j’ai vu, je pense que le spectacle va être génial.

La finale mondiale de League of Legends aura lieu le 2 novembre et verra le chinois BLG affronter le champion du monde en titre, le coréen T1.

League of Legends 2025 : l’année des changements de format

Crédit image : Riot Games

Le changement le plus important dans la structure e-sport de League of Legends est l’introduction d’un écosystème d’équipes partenaires, les nouveaux LTA et LPA proposant des promotions et des relégations pour la première fois depuis que Riot Games est passé à un modèle de franchise. Ces nouvelles ligues en particulier fonctionneront de la même manière que l’autre esport de Riot Games, VALORANT, dans la mesure où il y aura un mélange d’équipes partenaires permanentes et d’équipes invitées luttant pour survivre chaque saison.

Interrogé sur la possibilité que la promotion/relégation puisse être étendue à d’autres régions, Greeley a déclaré : « La LEC et la LCK ont toujours 10 équipes partenaires qui possèdent leurs places et la LPL a également ses 17 équipes. Nous n’avons racheté aucun de ces spots. Nous n’avons pas élargi les ligues.

« Nous verrons comment se déroule la promotion/relégation dans les Amériques et en LCP. Je ne sais pas si cela sera un jour étendu à d’autres régions, mais je pense que ce sera un changement agréable pour l’écosystème.

Réorganiser les structures de l’esport, aussi importante soit-elle, n’est jamais facile. Ainsi, modifier toutes ses ligues majeures pour accueillir un nouvel événement international, chacune avec des formats différents, est une tâche monumentale. Mais c’est aussi un signe de changement.

Greeley est impliqué dans l’écosystème de League of Legends depuis 2017. Ayant débuté dans l’écosystème nord-américain via des rôles tels que commissaire LCS et responsable de l’e-sport pour l’Amérique du Nord et l’Océanie, il a ensuite rejoint l’équipe mondiale d’e-sport en 2022. En 2024, suite au départ de Naz Aletaha, Greeley prend les commandes lors de ses grands projets de transition.

Greeley a noté que les discussions autour de l’avenir de l’e-sport de League of Legends ont commencé vers février 2023 (la même année où le LEC a lancé son format en trois parties). Selon le responsable de League of Legend Esports de Riot Games, les projets étaient alimentés par l’ambition de rendre ses équipes plus durables à long terme tout en étant capables de « payer de bons salaires à nos joueurs professionnels » et de permettre aux équipes de « continuer à créer du contenu passionnant pour les fans.

Un exemple des trois saisons divisées du LEC en 2025. Crédit image : LEC

Même si les discussions ont débuté en 2023, il n’était pas prévu d’implanter sa nouvelle structure en 2024. »[In 2024] nous venions également de passer à notre nouveau format international », a déclaré Greeley. « Vous voulez apporter des changements, mais vous ne voulez pas être trop choquant. Cela nous a donc donné beaucoup de temps pour travailler.

« 2024 a été une année de construction pendant laquelle nous avons déterminé où allaient toutes les pièces, puis 2025 est l’année d’exécution et de vraiment montrer aux fans toutes les choses sur lesquelles nous avons travaillé. »

Avec chaque ligue fonctionnant selon trois divisions, de tailles différentes, ainsi que le nouvel écosystème de Riot Games organisant trois événements internationaux par an, le sujet de la programmation et de l’épuisement professionnel est revenu dans les conversations. Est-ce qu’il se passe trop de choses dans le calendrier de League of Legends ? Cela affectera-t-il les équipes qui concourent dans les trois internationaux ?

« Le calendrier est chargé. Genre, je peux l’appeler comme ça, n’est-ce pas ? » Greeley a admis. « Nous commençons à la mi-janvier, nous terminons à la mi-novembre et il n’y a pas beaucoup de pauses entre les deux.

« Mais il n’y a pas beaucoup de répit cette année non plus », a-t-il ajouté. « Nous avons essentiellement remplacé une certaine compétition régionale par un format international supplémentaire.

« Il y aura une poignée d’équipes dans le monde qui joueront toute l’année…. Il y aura également des équipes qui ne se qualifieront pour aucune série éliminatoire et qui auront un calendrier beaucoup plus court.

Un bref aperçu de la saison LCK 2025. Crédit image : Riot Games

En fin de compte, ce sur quoi Riot Games a travaillé lors de la création du nouveau calendrier était de trouver le bon équilibre. « Nous en parlons depuis des années parce que nous ne voulons pas épuiser nos meilleures équipes et nos meilleurs joueurs du monde, et nous ne voulons pas non plus que les équipes et les joueurs qui ne se sont pas qualifiés pour les séries éliminatoires passent les trois quarts de l’année assis. autour. »

Alors que l’e-sport League of Legends entre dans une nouvelle année et une nouvelle ère, il est parfois facile d’oublier la longévité du jeu et la façon dont il continue de se réadapter, parfois pour le meilleur et parfois pour le pire.

Pourtant, 13 ans se sont écoulés depuis le premier championnat du monde de League of Legends, remporté par l’organisation d’esports basée au Royaume-Uni, Fnatic. Donc, dans un sens, les Mondiaux rentrent à la maison lorsque les finales commenceront à Londres. Le 2 novembre, un nouveau vainqueur sera couronné. Ensuite, le calendrier des compétitions sera réinitialisé et une toute nouvelle route vers les Mondiaux 2025 en Chine commencera.