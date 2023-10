Chris Grayling rejoint la liste des conservateurs qui se retireront aux prochaines élections

Chris Grayling, l’ancien secrétaire aux Transports, est devenu le dernier député conservateur à annoncer qu’il se retirera aux prochaines élections générales.

Grayling a déclaré qu’il avait été traité avec succès pour un cancer de la prostate cette année et que le diagnostic l’avait amené à décider qu’il était « temps de changer ».

Il fait partie de la quarantaine de conservateurs qui ont annoncé qu’ils ne défendraient pas leur siège lors des élections prévues l’année prochaine.

Un mélange de nouveaux députés et de députés de longue date, y compris ceux qui, comme Grayling, ont occupé de hautes fonctions, avaient précédemment annoncé leur départ. Parmi eux figurent les anciens ministres Sajid Javid, Dominic Raab et Matt Hancock, la députée du « mur rouge » Dehenna Davison et le vétéran eurosceptique Bill Cash.

Grayling est député d’Epsom et Ewell dans le Surrey depuis 2001 et a servi dans les administrations de David Cameron et de son successeur, Theresa May.

L’homme de 61 ans a été secrétaire aux Transports de 2016 à 2019, où il a reçu le surnom de « Failing Grayling » par les députés de l’opposition pour sa gestion des changements d’horaires ferroviaires qui ont provoqué des perturbations massives et un paiement de 33 millions de livres sterling à EuroTunnel.

Dans une déclaration publiée sur les réseaux sociaux, Grayling a déclaré : « Je vous écris pour vous faire savoir que j’ai dit mercredi à l’AGA de l’association conservatrice que je ne me représenterais pas au Parlement aux prochaines élections.

« Plus tôt cette année, on m’a diagnostiqué un cancer de la prostate et, même si le traitement a été efficace, cela m’a incité à penser qu’après 22 ans, il était temps de changer.

« L’association va maintenant aller de l’avant et sélectionner mon successeur comme candidat conservateur.

« Je vous suis très reconnaissant pour le soutien que vous m’avez apporté tout au long de ces années. Je continuerai évidemment à travailler normalement jusqu’aux élections et j’espère vous voir lors de l’un des prochains événements.

Grayling a également été ministre d’État au ministère du Travail et des Retraites de 2010 à 2012.

Il a été Lord Chancelier et secrétaire d’État à la Justice de 2012 à 2015 et a été leader de la Chambre des communes en 2015 pendant un an.